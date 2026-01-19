lunes 19 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Pileta y pista para los Centro de Desarrollo Comunitario

    Los niños que asisten al Centro de Desarrollo Comunitario disfrutaron de una nueva semana del Programa Verano.

    19 de enero de 2026 - 10:06
    Los niños de los centros de Desarrollo Comunitario disfrutaron de una nueva semana del Programa Verano.

    Los niños de los centros de Desarrollo Comunitario disfrutaron de una nueva semana del Programa Verano.

    PRENSA MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO
    El programa contempla actividades integradas pensadas para la formación y el disfrute saludable de los más pequeños que asisten al Centro de Desarrollo Comunitario.

    El programa contempla actividades integradas pensadas para la formación y el disfrute saludable de los más pequeños que asisten al Centro de Desarrollo Comunitario.

    PRENSA MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO

    Los niños que asisten a los Centro de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Pergamino disfrutaron de una nueva semana del Programa Verano, mediante el cual llevan a cabo actividades recreativas y deportivas en la pista de atletismo y en el natatorio olímpico.

    Lee además
    Con un calendario cargado de fines de semana XXL, el movimiento turístico parece garantizado.

    Vacaciones en modo flexible: menos anticipación, más escapadas y decisiones de último momento
    Walter Juárez tuvo una destacada actuación en el rubro Solista Vocal. video
    Cultura y espectáculos

    Walter Juárez se lució en el Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín, pero no le alcanzó

    El mismo se extenderá hasta viernes 27 de febrero y participan los Centros de Desarrollo Comunitario San José, 12 de Octubre, Mastrángelo, Villa Alicia, Otero, José Hernández más los de las localidades de Urquiza, Manuel Ocampo y Acevedo, según programa establecido de a tres por vez de lunes a viernes de 9 a 11 horas.

    El programa contempla actividades integradas pensadas para la formación y el disfrute saludable de los más pequeños. Así, el trabajo en pista está orientado al atletismo y en pileta a una programación de ejercicios progresivos para que los niños incorporen conocimiento y aprendan a nadar. En ambos se apunta también a la competencia recreativa para estimular el aprendizaje jugando/compitiendo.

    El detalle por día del Programa de Verano

    Los lunes y martes se llevan a cabo juegos progresivos orientados a los movimientos que van a realizar; los miércoles y jueves son días de competencia recreativa donde los equipos pasan por diferentes estaciones sumando puntos para su equipo de color; y los viernes es el día de juegos motores donde los niños aprenden y se ejercitan jugando.

    Temas
    Seguí leyendo

    Vacaciones en modo flexible: menos anticipación, más escapadas y decisiones de último momento

    Walter Juárez se lució en el Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín, pero no le alcanzó

    Las fotos más tiernas del verano en Pergamino: dos niños y un gesto de amor que conmovió en el Club "Comu"

    El pueblo de Pinzón se prepara para vivir la primera edición de La Pinzón City

    Inclusión laboral: un joven con Asperger se desempeña como ayudante de guardavidas en Sports

    Douglas acelera en el mercado y perfila el plantel para el Federal A

    Mauro García: "Tenemos los pilotos, los autos y la gente para ser protagonistas"

    Lucas Panno: resiliencia, empatía y solidaridad como una forma de vida

    Pre-residencias en Pergamino: el Hospital San José abre la inscripción a una formación clave

    Tolerancia Cero en Pergamino: en solo 16 días el Municipio secuestró 350 motos en controles de tránsito

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Walter Juárez tuvo una destacada actuación en el rubro Solista Vocal. video
    Cultura y espectáculos

    Walter Juárez se lució en el Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín, pero no le alcanzó

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Con goles de Alan Velasco y Tomás Belmonte, el Xeneize dio vuelta el amistoso en el estadio de San Nicolás y sumó confianza antes del debut oficial. video

    En San Nicolás Boca Juniors le ganó a Olimpia y cerró la pretemporada con una victoria
    Con un calendario cargado de fines de semana XXL, el movimiento turístico parece garantizado.

    Vacaciones en modo flexible: menos anticipación, más escapadas y decisiones de último momento

    En la jornada de hoy llegan a nuestro país más de 5.000 autos provenientes de China y la descarga se realizará en el Puerto de Zárate.

    Más de 5.000 autos provenientes de China llegan al mercado argentino

    El juicio oral y público por el asesinato de Marcel Xavier González Jorge, el uruguayo que fue encontrado en un verdadero baño de sangre en una finca de ruta 191, será bajo la modalidad de jurado ciudadano.

    Drogas, muerte y misterio en San Pedro: Pili Solís va a juicio con una abogada ligada a Inocente Colectivo

    Walter Juárez tuvo una destacada actuación en el rubro Solista Vocal. video
    Cultura y espectáculos

    Walter Juárez se lució en el Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín, pero no le alcanzó