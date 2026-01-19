Pileta y pista para los Centro de Desarrollo Comunitario

Los niños de los centros de Desarrollo Comunitario disfrutaron de una nueva semana del Programa Verano. PRENSA MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO El programa contempla actividades integradas pensadas para la formación y el disfrute saludable de los más pequeños que asisten al Centro de Desarrollo Comunitario. PRENSA MUNICIPALIDAD DE PERGAMINO

Los niños que asisten a los Centro de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Pergamino disfrutaron de una nueva semana del Programa Verano, mediante el cual llevan a cabo actividades recreativas y deportivas en la pista de atletismo y en el natatorio olímpico.

El mismo se extenderá hasta viernes 27 de febrero y participan los Centros de Desarrollo Comunitario San José, 12 de Octubre, Mastrángelo, Villa Alicia, Otero, José Hernández más los de las localidades de Urquiza, Manuel Ocampo y Acevedo, según programa establecido de a tres por vez de lunes a viernes de 9 a 11 horas.

El programa contempla actividades integradas pensadas para la formación y el disfrute saludable de los más pequeños. Así, el trabajo en pista está orientado al atletismo y en pileta a una programación de ejercicios progresivos para que los niños incorporen conocimiento y aprendan a nadar. En ambos se apunta también a la competencia recreativa para estimular el aprendizaje jugando/compitiendo.

El detalle por día del Programa de Verano

Los lunes y martes se llevan a cabo juegos progresivos orientados a los movimientos que van a realizar; los miércoles y jueves son días de competencia recreativa donde los equipos pasan por diferentes estaciones sumando puntos para su equipo de color; y los viernes es el día de juegos motores donde los niños aprenden y se ejercitan jugando.

