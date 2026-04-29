jueves 30 de abril de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • De los disturbios en la calle a un delito grave: cayó una joven por un violento ataque en La Amalia

    Una mujer joven fue aprehendida por un violento arrebato a una adulta mayor en La Amalia. Buscan al cómplice, la moto y el celular sustraído.

    29 de abril de 2026 - 17:07
    Una pareja de ladrones se movilizaba en una moto 110 roja y la acompañante descendió a arrebatarle el celular a la adulta mayor.

    Una pareja de ladrones se movilizaba en una moto 110 roja y la acompañante descendió a arrebatarle el celular a la adulta mayor.

    LA OPINION
    La asaltante protagonizó un violento arrebato contra la mujer adulta mayor.

    La asaltante protagonizó un violento arrebato contra la mujer adulta mayor.

    LA OPINION
    La joven asaltante abordó violentamente a la adulta mayor que caminaba por inmediaciones de Ana Epifanio y San Luis.

    La joven asaltante abordó violentamente a la adulta mayor que caminaba por inmediaciones de Ana Epifanio y San Luis.

    LA OPINION

    Una mujer fue aprehendida por la Policía tras protagonizar un violento arrebato contra una adulta mayor en el barrio La Amalia. El robo del celular quedó registrado por cámaras de seguridad y permitió avanzar en la investigación. La Justicia ordenó allanamientos para dar con el cómplice y la motocicleta utilizada.

    Lee además
    El sujeto de 23 años fue trasladado aprehendido porque le encontraron evidencias de posibles delitos al tener rifles de aire comprimido, marihuana y municiones.

    Allanamiento por desobediencia en barrio Kennedy: secuestran marihuana, rifles de aire comprimido y municiones
    Pergamino: la DDI aprehendió a una pareja tras robos en comercios del barrio Newbery y recuperó ropa y alimentos sustraídos.

    La DDI Pergamino detuvo a una pareja de ladrones tras robar en comercios y les secuestraron evidencias

    Violento arrebato La Amalia

    El episodio ocurrió durante la mañana de este miércoles en el barrio La Amalia, donde una mujer mayor caminaba sola cuando fue interceptada por una pareja que se desplazaba en una motocicleta tipo 110 de color rojo.

    Según se pudo reconstruir a partir de imágenes de cámaras de seguridad, los delincuentes observaron a la víctima y decidieron abordarla de manera sorpresiva. El conductor permaneció sobre el rodado en marcha, mientras su acompañante descendió para concretar el asalto.

    Ataque motochorros mujer

    La agresora inició un violento forcejeo con la víctima con el objetivo de arrebatarle el teléfono celular que llevaba en la mano. Durante la secuencia, la mujer mayor fue empujada y recibió insultos, en un contexto de extrema vulnerabilidad.

    Tras varios segundos de resistencia, la atacante logró apoderarse del dispositivo electrónico y regresó rápidamente a la motocicleta, donde su cómplice la aguardaba para facilitar la fuga.

    Fuga y alarma vecinal

    Los asaltantes escaparon a gran velocidad por calle San Luis en dirección a Virgen de Lourdes, logrando abandonar el barrio en pocos segundos. El hecho generó preocupación entre los vecinos, quienes difundieron el video del robo en grupos de alarma comunitaria.

    A partir de ese material, residentes de la zona comenzaron a intercambiar información para intentar identificar a los autores del hecho y ubicar a la víctima, con el objetivo de brindarle asistencia y acompañamiento.

    Investigación y aprehensión

    Con la intervención policial, se logró que la mujer damnificada compareciera y radicara la denuncia, confirmando que fue despojada de su celular tras un violento forcejeo. Su testimonio resultó clave para respaldar el registro fílmico.

    En el marco de la investigación, se dispusieron operativos para dar con los autores del hecho. Como resultado, las fuerzas de seguridad lograron aprehender a la mujer señalada como autora material del arrebato.

    Se supo que es una joven joven que no es la primera vez que protagoniza incidentes con violencia y que pertenece a una familia que es conocida por generar disturbios en la vía pública, especialmente en comercios del centro o molestar a transeúntes. Es una de varias hermanas que suelen agredir verbalmente a personas al no ser correspondidas en sus pretensiones de ser ayudadas económicamente, hechos por los cuales una de ellas supo ser detenida y derivada a un establecimiento de salud mental. Ahora este hecho evidencia una escalada en la forma de actuar de una de esas hermanas, configurando un delito grave como lo es el robo con violencia a una persona vulnerable en la vía pública.

    Deberá ser la Justicia de Pergamino, muchas veces aletargada esperando que las soluciones a los problemas reales de la sociedad pergaminense llegue desde otros estamentos, la que tome medidas para con este grupo que, vale reiterarlo, ahora cruzó un límite al menos con una de sus integrantes.

    La joven fue indagada en Fiscalía imputada del delito de robo. Además se requirió que se pase de aprehensión a detención para mantenerla privada de su libertad mientras se sustancia la causa y se procura obtener más pruebas para la acusación.

    Allanamientos y búsqueda

    Por disposición judicial, además, se ordenaron allanamientos de urgencia ante el peligro en la demora, con el objetivo de localizar al cómplice que conducía la motocicleta y secuestrar el rodado utilizado en el ilícito.

    La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas, mientras se intenta esclarecer completamente la participación de ambos sospechosos en el violento hecho.

    Temas
    Seguí leyendo

    Allanamiento por desobediencia en barrio Kennedy: secuestran marihuana, rifles de aire comprimido y municiones

    La DDI Pergamino detuvo a una pareja de ladrones tras robar en comercios y les secuestraron evidencias

    Detuvieron a dos acusados de balear a un adolescente durante un atentado con armas en el barrio Hernández

    Aprehendieron a un menor por robar una moto y la Fiscalía Juvenil pidió que continúe detenido

    Crimen: detuvieron a 3 sospechosos de haber participado del ataque con armas a un joven en el barrio Hernández

    Se registraron más de 40 causas judiciales por amenazas en escuelas y hay dos personas procesadas

    Murió el joven baleado en el barrio Hernández y la Fiscalía ordenó las detenciones de ocho involucrados

    Los tres detenidos por el asalto al remisero en el raid delictivo intentaron una estafa en un local

    Balearon a un joven en un enfrentamiento armado entre dos vecinos por un problema de convivencia barrial

    Detuvieron a dos hermanas paraguayas por venta de dosis de drogas al menudeo

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El sujeto de 23 años fue trasladado aprehendido porque le encontraron evidencias de posibles delitos al tener rifles de aire comprimido, marihuana y municiones.

    Allanamiento por desobediencia en barrio Kennedy: secuestran marihuana, rifles de aire comprimido y municiones

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Ave Fénix Música celebra sus 10 años con un evento solidario a beneficio de la Asociación Cultural Rumbo.

    San Nicolás: Ave Fénix Música celebra 10 años con Escalandrum y un evento solidario
    El Centro Universitario Municipal de Ramallo fue escenario de una actividad cultural y educativa con la presentación del libro “Therión: La guía de las bestias”, obra del paleoartista Miguel Ángel Lugo.

    Presentaron en Ramallo un libro sobre animales prehistóricos ante estudiantes

    El Club Náutico San Pedro invita a la comunidad a participar de la charla “irse.”, una propuesta cultural que se llevará a cabo hoy, martes 28 de abril, a las 19:30 en el Salón Social de la institución.

    San Pedro: El navegante David Ruiz presenta en el Club Náutico su vuelta al mundo en solitario

    El sujeto de 23 años fue trasladado aprehendido porque le encontraron evidencias de posibles delitos al tener rifles de aire comprimido, marihuana y municiones.

    Allanamiento por desobediencia en barrio Kennedy: secuestran marihuana, rifles de aire comprimido y municiones

    Una pareja de ladrones se movilizaba en una moto 110 roja y la acompañante descendió a arrebatarle el celular a la adulta mayor.

    De los disturbios en la calle a un delito grave: cayó una joven por un violento ataque en La Amalia