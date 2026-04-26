Se registraron más de 40 causas judiciales por amenazas en escuelas y hay dos personas procesadas

Ante la amenaza de bomba en la Secundaria 19, el viernes a la tarde evacuaron el edificio educativo que comparten con la Primaria 2 en Florida 425 y los docentes y alumnos de ambos niveles educativos se dirigieron a la Plaza Merced.

La Fiscalía tiene registrada más de 40 causas iniciadas por episodios de intimidación pública por amenazas en escuelas con dos personas procesadas penalmente por su participación en hechos graves.

Violencia en la Escuela: detuvieron a un joven por intimidación pública al amenazar a compañeros con un arma

El joven de la Agropecuaria había amenazado en un grupo de Whatsapp que dispararía en la Escuela

El viernes el fiscal Francisco Furnari detuvo a un estudiante de 18 años de la Escuela Agropecuaria por amenazar a sus compañeros en un grupo de Whatsapp escolar y en el transcurso de la semana se terminó de esclarecer las pintadas y los flyers viralizados en redes sociales en el que amenazaban por un falso tiroteo en la Escuela Normal (Secundaria 7).

El alumno de la Escuela Agropecuaria enfrenta un proceso penal acusado del delito de intimidación pública en la Justicia y el adolescente del Colegio Normal en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Las evidencias del secuestro de un revólver y los dispositivos electrónicos podrían robustecer la acusación del fiscal Francisco Furnari sobre el estudiante del bachillerato agropecuario y el adolescente de la Secundaria 7 (Escuela Normal) declaró que se trató de una broma.

Estadísticas

La comunidad educativa de Pergamino atraviesa semanas de extrema tensión. Tras la difusión de un informe oficial del Ministerio Público Fiscal que detalla un preocupante aumento en los casos de violencia escolar, esta tarde se sumó un nuevo episodio: el edificio de la calle Florida 425, donde funcionan la Escuela Secundaria 19 y la Primaria 2, debió ser evacuado de urgencia tras una intimidación pública.

Este último hecho, ocurrido con posterioridad al cierre del análisis estadístico judicial, se produce en un contexto donde la Justicia ha tenido que implementar la Resolución de Fiscalía General Nro. 05/26, un protocolo específico para la "Intervención en casos de Violencia en Instituciones Educativas".

Las cifras de la crisis

Según el reporte oficial emitido por el Fiscal General Mario Daniel Gómez, el Departamento Judicial de Pergamino ha registrado un total de 41 causas penales vinculadas a conflictos escolares en menos de tres semanas. El desglose de los datos revela la magnitud del fenómeno:

• Fiscalía 8 del fiscal Francisco Furnari (Adultos): Ha recibido 26 causas. Es de destacar que, mientras en la primera semana de abril no hubo ingresos, la semana del 13 al 19 de abril registró 5 casos (incluyendo uno donde el imputado es un docente) y la semana actual alcanzó un pico de 21 causas.

• Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo del fiscal Daniel Aguilar: Las fiscalías especializadas en menores han intervenido en 15 causas en total.

El pico de violencia

El análisis judicial identifica el pasado lunes 20 de abril como la jornada más crítica, con el inicio de 13 causas en un solo día, lo que representa el 31,7% del total de los casos registrados en el mes. Si bien las autoridades notaron una leve tendencia a la baja en los días posteriores, el incidente de esta tarde en el complejo de Florida 425 pone en duda la estabilización de la situación.

Respuesta institucional

Ante la gravedad de los hechos, el personal de las fiscalías intervinientes ha mantenido contacto directo con los directivos de las instituciones afectadas para abordar la problemática de manera integral. El protocolo vigente dispone que la UFI Nro. 8 se encargue de los casos con imputados mayores de edad, mientras que las fiscalías juveniles actúan cuando los involucrados son menores.

La evacuación de esta tarde en la Secundaria 19 y la Primaria 2, provocada por una amenaza que obligó a retirar a alumnos y personal del edificio, se suma ahora a la lista de investigaciones que buscan frenar una ola de conflictividad que, por el momento, no parece haber llegado a su fin.