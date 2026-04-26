Crimen: detuvieron a 3 sospechosos de haber participado del ataque con armas a un joven en el barrio Hernández

Los tres detenidos forman parte de los ocho sospechosos involucrados en el homicidio de Daniel Cano durante un enfrentamiento en el barrio Hernández el sábado a la madrugada.

Los tres detenidos forman parte de los ocho sospechosos involucrados en el homicidio de Daniel Cano durante un enfrentamiento en el barrio Hernández el sábado a la madrugada.

Los tres detenidos forman parte de los ocho sospechosos involucrados en el homicidio de Daniel Cano durante un enfrentamiento en el barrio Hernández el sábado a la madrugada.

Hay tres detenidos por homicidio agravado con arma de fuego en Pergamino tras la muerte de un joven de 31 años, baleado en barrio Hernández durante una confrontación armada en la madrugada de este sábado. La víctima falleció horas después en el hospital y la Justicia avanza en la búsqueda de otros implicados en el ataque.

Murió el joven baleado en el barrio Hernández y la Fiscalía ordenó las detenciones de ocho involucrados

Balearon a un joven en un enfrentamiento armado entre dos vecinos por un problema de convivencia barrial

El joven Daniel Cano, de 31 años, murió este sábado tras haber sido baleado durante una violenta confrontación armada ocurrida en barrio Hernández, en la zona de calles Güiraldes y Mazzei, en la ciudad de Pergamino. El hecho, que es investigado como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, derivó en múltiples allanamientos y la detención de tres sospechosos.

De acuerdo a la reconstrucción judicial, el ataque ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada, cuando al menos ocho individuos protagonizaron un enfrentamiento con armas de fuego frente al domicilio de la víctima. En ese contexto, el joven recibió un disparo en la región inguinal que comprometió la arteria femoral, provocándole una grave hemorragia.

Tal como surge de la instrucción judicial, la víctima también empuñaba un arma de fuego al momento de confrontar con estos sujetos por un conflicto de larga data.

Muerte tras ser baleado

Tras el ataque, el herido fue trasladado de urgencia al Hospital San José por un familiar. Ingresó en estado crítico y fue derivado a la Unidad de Terapia Intensiva, donde permaneció algunas horas hasta que finalmente se produjo su fallecimiento durante la tarde.

En el nosocomio, el personal policial secuestró entre las pertenencias de la víctima un arma de fuego tipo revólver sin marca ni numeración visible, lo que también forma parte de la investigación en curso.

Investigación y detenciones

El fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7, Fernando D’Elío, encabezó desde las primeras horas una intensa labor investigativa junto a efectivos de la DDI Pergamino. A partir de testimonios de testigos presenciales y tareas de campo, lograron identificar a ocho personas presuntamente involucradas en el ataque.

Con esos elementos, se gestionaron órdenes de allanamiento y detención ante el Juzgado de Garantías en turno. En el marco de un operativo coordinado, personal de la DDI, junto a efectivos de las comisarías Primera, Segunda y Tercera, la brigada motorizada y el Grupo GAD, llevaron adelante ocho procedimientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad.

Como resultado de esos operativos, se concretó la detención de tres hombres de 18, 23 y 34 años, quienes quedaron imputados por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Los sospechosos fueron alojados en la Comisaría Tercera, a disposición de la Justicia.

Buscan a más implicados

Las fuentes del caso indicaron que la investigación continúa activa y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas, ya que aún restan localizar a otros involucrados identificados en la causa.

Por disposición judicial, se ordenó la realización de la autopsia correspondiente y se re-caratuló el expediente como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en el marco de una causa que busca esclarecer completamente las circunstancias del ataque y la participación de cada uno de los implicados.