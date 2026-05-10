Sacó a probar el auto BMW de alta gama cero kilómetros, despistó, chocó una alcantarilla y terminó destruido

Un automóvil BMW cero kilómetro protagonizó un violento despiste en la mañana de este domingo sobre la ruta nacional 8 , a la altura de Miguel Cané, en Pergamino. El vehículo de alta gama, que tenía menos de 500 kilómetros recorridos y había sido retirado de la concesionaria hacía apenas dos semanas, terminó con severas destrucciones tras impactar contra una alcantarilla. El conductor resultó ileso.

Tragedia en la ruta 188: un motociclista de 29 años murió tras ser embestido por un auto entre Peña y Acevedo

La Policía, Same y los rescatistas intervinieron por el incendio de una casa en barrio Jorge Newbery

El siniestro vial ocurrió pocos minutos después de las 8:00 sobre la traza nacional, en el sector comprendido entre el Cruce de Caminos y el predio de la Sociedad Rural de Pergamino.

De acuerdo a lo reconstruido en el lugar, el conductor circulaba en dirección hacia la zona rural cuando, al llegar a inmediaciones del Gabín y calle Miguel Cané, perdió el control del BMW y salió despedido hacia la banquina.

El automóvil atravesó el desnivel lateral de la ruta y terminó impactando violentamente contra una alcantarilla de hormigón. La peor parte del golpe se concentró en el vértice delantero derecho del vehículo, donde quedaron destruidos el neumático, la suspensión y parte del tren delantero.

BMW alta gama

salio a probar un auto recien comprado y termino despistado en la ruta 8 El BMW de alta gama sufrió averías de consideración. LA OPINION

El automóvil involucrado es un BMW de alta gama prácticamente nuevo. Según trascendió en el lugar del hecho, el propietario lo había retirado de la concesionaria hacía apenas dos semanas y la unidad todavía no alcanzaba los 500 kilómetros de uso.

La magnitud del impacto activó los airbags del habitáculo y el sistema de seguridad respondió correctamente, evitando lesiones en el conductor, quien logró salir por sus propios medios.

A pesar de los importantes daños materiales, el automovilista no sufrió heridas de consideración y no fue necesario trasladarlo a un centro asistencial.

Asistencia de emergencia

Tras el incidente se desplegó un operativo preventivo con móviles del Comando de Patrulla, una ambulancia del SAME y brigadistas que acudieron para asistir al conductor y asegurar la zona.

El médico de la unidad de emergencias examinó al automovilista en el lugar y determinó que no presentaba lesiones que justificaran derivación hospitalaria.

Debido a que no hubo personas heridas ni terceros involucrados, no se iniciaron actuaciones judiciales ni labraron actuaciones policiales de relevancia penal, aunque los rescatistas y los servicios de emergencia intervinieron para asistir en la situación y garantizar la seguridad vial hasta remover el vehículo siniestrado.