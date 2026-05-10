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    • Tragedia en la ruta 188: un motociclista de 29 años murió tras ser embestido por un auto entre Peña y Acevedo

    El siniestro fatal ocurrió este domingo por la mañana sobre la ruta 188, entre Peña y Acevedo. La víctima tenía 29 años y murió en el acto.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    10 de mayo de 2026 - 14:15
    La tragedia enluta a una reconocida familia porque el joven fallecido era hijo del Policía retirado Lechu Gómez y su hermana es oficial de servicio del Comando de Patrulla Rural.

    La tragedia enluta a una reconocida familia porque el joven fallecido era hijo del Policía retirado "Lechu" Gómez y su hermana es oficial de servicio del Comando de Patrulla Rural.

    LA OPINION
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    Una tragedia enlutó a una reconocida familia por el fallecimiento de un joven motociclista embestido por un auto en la ruta nacional 188 en la mañana de este domingo en un tramo de la traza entre las localidades de Peña y Acevedo.

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    Un motociclista de 29 años murió este domingo por la mañana luego de protagonizar un violento choque con un automóvil sobre la Ruta Nacional 188, entre las localidades de Peña y Acevedo. El siniestro fatal ocurrió alrededor de las 6:00 y obligó a interrumpir parcialmente la circulación vehicular en el carril con sentido San Nicolás–Pergamino mientras trabajaban los equipos policiales y judiciales.

    Choque fatal en la ruta 188

    De acuerdo al parte oficial difundido por personal del Destacamento Acevedo de la Comisaría Tercera, el episodio se registró a la altura de una chanchería ubicada en el kilómetro 58 de la Ruta 188. Por causas que son materia de investigación, un automóvil Toyota Corolla gris colisionó con una motocicleta Gilera de 110 centímetros cúbicos.

    El vehículo de mayor porte era conducido por un hombre de 56 años, mientras que el motociclista falleció prácticamente en el acto a raíz de las gravísimas lesiones sufridas durante el impacto.

    En un primer momento, los efectivos policiales trabajaron para establecer la identidad de la víctima fatal, que posteriormente fue confirmada como Mariano Javier Gómez, de 29 años.

    El conductor del auto Toyota Corolla, identificado como Pablo Gerde, resultó ileso y no requirió asistencia médica ni traslado a un centro de salud.

    Víctima de Acevedo

    La Fiscalía Nº 3 del Departamento Judicial Pergamino tomó intervención en el caso y dispuso el inicio de actuaciones por “Homicidio culposo”. Además, ordenó las diligencias periciales de rigor y la notificación de la formación de la causa al conductor del automóvil en el marco del artículo 60 del Código Procesal Penal.

    El tránsito permaneció parcialmente restringido durante varias horas sobre el sector donde ocurrió el siniestro vial fatal, especialmente en el carril que une San Nicolás con Pergamino, mientras Policía Científica realizaba las tareas de relevamiento y preservación de pruebas.

    Autopsia y pericias

    La autopsia al cuerpo del motociclista se llevó a cabo durante la mañana de este domingo en la morgue judicial. El médico policial Ariel Laurenco determinó que la causa de muerte fue “shock hipovolémico y neurogénico con politraumatismos severos”.

    Los vehículos involucrados quedaron secuestrados y fueron trasladados para su resguardo al Puesto de Vigilancia de Peña, donde permanecerán a disposición de la Justicia mientras continúan las pericias accidentológicas para establecer la mecánica del choque fatal sobre la Ruta 188.

    Tras finalizar el trabajo de los peritos y de los servicios de emergencia, cerca del mediodía quedó restablecida la circulación normal en ese tramo del corredor vial.

    Interviene la Fiscalía 3 del fiscal Nelson Mastorchio para determinar las causas del siniestro y establecer las responsabilidades en el siniestro.

    La instructora judicial María José Suárez ordenó la operación de autopsia que se desarrolló en la morgue judicial del Hospital San José.

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