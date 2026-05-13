Fondo de Promoción Cultural: Artistas y gestores participaron de una capacitación

Fondo de Promoción Cultural. Referentes de distintas disciplinas culturales trabajaron en el diseño y formulación de proyectos destinados a fortalecer la vida cultural del partido de Pergamino. PRENSA

Con el objetivo de apoyar a quienes desean presentar propuestas al Fondo de Promoción Cultural, se realizó un Taller Orientativo dirigido a artistas, gestores y promotores culturales del partido de Pergamino. El encuentro tuvo como finalidad brindar herramientas prácticas para el diseño y la formulación de proyectos con impacto en la comunidad local.

Taller Orientativo para gestionar el Fondo de Promoción Cultural Durante la jornada, los participantes compartieron iniciativas vinculadas a distintas disciplinas —artes escénicas, música, artes visuales y gestión cultural— lo que permitió un intercambio de experiencias e ideas enriquecedoras. Además del análisis de casos y del asesoramiento sobre requisitos formales, se trabajó colectivamente en estrategias para convertir propuestas en proyectos concretos que contribuyan al fortalecimiento de la vida cultural del distrito.

Desde la Subsecretaria Municipal de Cultura, destacaron la importancia de estos espacios como acompañamiento técnico para optimizar la presentación de proyectos y potenciar el alcance de las propuestas locales en el marco del Fondo Promoción Cultural.

El taller se proyecta como un paso clave para fomentar la participación, la cooperación entre creadores y la diversificación de la oferta cultural en Pergamino.

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