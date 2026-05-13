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    • Impulso a emprendedores de Pergamino: comenzaron las capacitaciones del Programa Microcréditos

    Más de 180 emprendedores pergaminenses participaron de la primera jornada impulsada por el Municipio junto a la Fundación CRUP.

    13 de mayo de 2026 - 14:04
    La primera jornada de capacitación se llevó adelante en la sede de la Fundación CRUP y reunió a cerca de 180 emprendedores locales, distribuidos en tres turnos de cursada.

    La primera jornada de capacitación se llevó adelante en la sede de la Fundación CRUP y reunió a cerca de 180 emprendedores locales, distribuidos en tres turnos de cursada.

    PERGAMINO AL DIA

    Con una importante convocatoria y expectativas renovadas, este martes comenzó una nueva edición del Programa Microcréditos impulsado por la Municipalidad de Pergamino, a través de la Dirección de Empleo y Emprendedurismo dependiente de la Secretaría de Gobierno.

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    La primera jornada de capacitación se llevó adelante en la sede de la Fundación CRUP y reunió a cerca de 180 emprendedores locales, distribuidos en tres turnos de cursada. La propuesta apunta no solo a brindar herramientas de financiamiento, sino también a fortalecer los proyectos a través de instancias de formación y acompañamiento.

    “El balance fue muy positivo y estamos muy conformes con la participación”, destacó el director de Empleo y Emprendedurismo, Eugenio Petinari. “Este proyecto lo llevamos adelante junto con la Secretaría de Gobierno y la Fundación CRUP”, agregó.

    Fortalecimiento de proyectos de emprendedores

    Las capacitaciones forman parte obligatoria del programa y están contempladas dentro de la ordenanza que regula la iniciativa. El trayecto educativo incluye ocho encuentros orientados a brindar conocimientos prácticos para el desarrollo de cada emprendimiento.

    Durante la primera clase se trabajó sobre aspectos generales del funcionamiento del programa y también se realizaron dinámicas grupales para promover el intercambio de experiencias entre los participantes.

    A partir de las próximas jornadas, los emprendedores comenzarán a desarrollar contenidos específicos vinculados a la elaboración de planes de negocio, que posteriormente serán evaluados por una comisión.

    “La idea es acompañarlos durante todo el proceso. Más allá del beneficio económico, buscamos que cada emprendedor pueda ordenar sus ideas, fortalecer su proyecto y generar vínculos con otros emprendedores”, explicó Petinari.

    Financiamiento y oportunidades

    En cuanto a los microcréditos, desde el Municipio señalaron que cada participante podrá solicitar diferentes montos, con un límite máximo equivalente a ocho salarios mínimos, vitales y móviles.

    Si bien estiman que alrededor de 25 emprendedores accederán finalmente al financiamiento, desde el área remarcaron que el eje principal del programa continúa siendo la capacitación y el acompañamiento técnico.

    “Hay emprendedores que hoy se acercan solamente para hacer la capacitación, sin buscar el crédito, y eso demuestra el valor que tiene este proceso formativo”, remarcó el funcionario.

    Una política pública que continúa creciendo

    Desde la Dirección de Empleo y Emprendedurismo destacaron además que el trabajo no termina con la entrega de los créditos, sino que existe un seguimiento permanente sobre quienes participaron en ediciones anteriores.

    El objetivo, señalaron, es consolidar una política pública que incentive el desarrollo del emprendedurismo local, genere nuevas oportunidades económicas y fortalezca el entramado productivo de Pergamino.

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