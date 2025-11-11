Golpe al narcotráfico: cayó en Exaltación de la Cruz Brian Bilbao, uno de los narcos más buscados de Santa Fe

Para la Gendarmería se trató de un gran golpe al narcotráfico por los antecedentes del hampón detenido.

CEn un operativo desarrollado durante la madrugada de este martes 11, la Gendarmería Nacional capturó en un campo de Exaltación de la Cruz a Brian Bilbao, considerado uno de los narcos más buscados de Santa Fe, luego del aterrizaje de una avioneta cargada con unos 400 kilos de cocaína .

El procedimiento se inició cuando los radares del sistema de control aéreo detectaron un tránsito aéreo irregular (TAI) y se montó un seguimiento que permitió ubicar la aeronave al momento de tocar tierra en una zona rural cercana a Exaltación de la Cruz.

Los efectivos irrumpieron en el lugar y hallaron a Bilbao a bordo de una camioneta, aparentemente esperando la carga. El sospechoso intentó escapar, pero fue reducido y detenido sin portar documentación. En el sitio se hallaron varios bultos con un peso estimado de 400 kilos de cocaína, aunque el conteo y pesaje formal se realizará en las próximas horas.

Voceros del caso confirmaron que el operativo continúa abierto, ya que dos personas que habrían participado en la maniobra aérea lograron huir y son intensamente buscadas por fuerzas federales. Desde media mañana, Gendarmería mantiene un amplio despliegue en campos de la zona rural de Pergamino y partidos vecinos, con apoyo de unidades aéreas.

La investigación preliminar apunta a que el cargamento habría sido ingresado desde Bolivia y tenía como destino centros de acopio en el norte santafesino. Según trascendió, Bilbao era buscado desde hace meses por tráfico de estupefacientes y su nombre aparecía en informes de inteligencia vinculados a redes de transporte aéreo de droga hacia la región pampeana.

El procedimiento, bajo intervención de la Justicia Federal, representa un nuevo golpe a las rutas aéreas del narcotráfico que cruzan el centro del país. Gendarmería continuará con las pericias sobre la avioneta y los vehículos secuestrados, mientras se mantiene la búsqueda de los prófugos en el corredor comprendido entre Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco y Pergamino.