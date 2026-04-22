Pergamino presente en las Jornadas de Alfabetización de la Feria Internacional del Libro

Pergamino formará parte del panel “Alfabetizar desde la gestión: tres municipios, tres experiencias” en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

La Municipalidad de Pergamino participará de las Jornadas de Alfabetización organizadas por Ticmas , en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, uno de los eventos culturales y educativos más importantes del mundo hispanohablante.

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La actividad se desarrollará este viernes 24 y el sábado 25 en el predio de La Rural , en la Ciudad de Buenos Aires , y reunirá a especialistas, investigadores, docentes y referentes del ámbito educativo para debatir y reflexionar sobre los desafíos actuales de la alfabetización.

Bajo la consigna de repensar cómo se enseña a leer en el siglo XXI, las jornadas abordarán temáticas clave como la comprensión lectora, la alfabetización digital, la inteligencia artificial aplicada a la educación y nuevas estrategias pedagógicas para las aulas.

En este contexto, Pergamino formará parte del panel “Alfabetizar desde la gestión: tres municipios, tres experiencias” , donde se compartirán políticas públicas y experiencias locales en materia educativa. La representante del Municipio será Aurelia Furnari, quien expondrá sobre el trabajo que se viene desarrollando en la ciudad.

Se destaca la importancia de participar en este tipo de espacios, que permiten intercambiar experiencias, visibilizar el trabajo local y fortalecer las políticas educativas, en articulación con otros gobiernos y actores del sistema educativo.

Pergamino en la Feria Internacional del Libro

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es considerada una de las más importantes a nivel mundial, convocando cada año a cientos de miles de visitantes, autores y especialistas, y consolidándose como un espacio clave para el encuentro, la formación y el debate en torno a la cultura y la educación.

Con esta participación, Pergamino continúa posicionándose como una ciudad que apuesta a la educación, la innovación y el desarrollo de políticas públicas orientadas al futuro.