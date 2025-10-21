Pergamino Natación: está en marcha el programa "Vuelta al Agua" para nivelar oportunidades

Se puso en marcha este importante programa destinado a los niños que concurren a los Centros de Desarrollo Comunitario. El intendente municipal Javier Martínez estuvo presente en el Natatorio Olímpico, acompañando al CDC Otero en una nueva jornada de “Vuelta al agua”.

Javier Martínez estuvo presente “Estamos muy contentos de ver los avances de los chicos en la pileta de natación. Lo que buscamos es nivelar oportunidades y promover hábitos saludables; además de brindarles la posibilidad de compartir, divertirse y desarrollarse en una disciplina como la natación, reconocida por sus beneficios físicos, sociales y emocionales”, destacó Martínez.

Vuelta al agua se sostiene “con continuidad en el tiempo porque forma parte de la política pública de acompañar a los chicos de los barrios con propuestas deportivas y recreativas de calidad. La dinámica es organizada en grupos reducidos de hasta 13 niños. Cada jornada hay presencia de los profesores y autoridades de los CDC, junto a los profesionales que aporta el Municipio como guardavidas, coordinadores y un médico de apoyo”, explicó el subsecretario de Deportes, Gustavo Ciuffo.

Quiénes participan La Municipalidad de Pergamino, a través de la Subsecretaría de Deportes, lleva adelante este programa donde los martes asiste el CDC 12 de Octubre, los jueves el CDC Quinta Mastrángelo y los viernes el CDC Otero, todos ellos en el horario de 9 a 10 horas.

Compartí esta nota en redes sociales:





