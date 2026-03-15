Pergamino: Juan García, el chacal que vivió 10 años en montes de la zona rural a cinco kilómetros de la ciudad

Juan Reynaldo García cambió su apariencia física para disimular la fisonomía que lo tenía con pedido de captura nacional e internacional.

¿Cómo hace un prófugo de la Justicia para mantenerse escondido de las autoridades y evitar el contacto con la civilización para evitar operativos de controles policiales que impidan su identificación para no ser detenido?

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La investigación particular de un uniformado del “servicio de calle” del Comando de Patrulla Rural a lo largo de más de dos meses logró desentrañar la estrategia de un convicto con pedido de captura nacional e internacional que logró evitar ser arrestado.

El agente policial recibió un dato vago sobre la posibilidad que un sujeto desde hace una década permanecía escondido en espacios rurales morando en construcciones precarias rodeados de tupidos montes para que no advirtieran su presencia ni por aire ni por tierra.

Las recorridas del efectivo de la brigada rural en su vehículo particular y utilizando un dron de su propiedad permitieron dar con los refugios utilizados por este individuo involucrado en un caso grave de abuso sexual denunciado por la hija de su pareja que ocurrieron durante cuatro años hasta comienzos de 2016 al momento en que la víctima pudo pedirle ayuda a la mamá; quien era la pareja de este chacal.

Se trata de un padrastro que desde los ocho a los once años de edad de la niña aprovechaba los momentos en que la madre salía a trabajar para cometer los abusos contra la integridad sexual de la menor.

Los abusos sexuales ocurrieron dentro de la vivienda donde este sujeto quedaba al cuidado de la nena en la localidad de General Belgrano, entre los años 2012 y 2016.

Ubicación del escondite

Por la ubicación del escondite se puede deducir que el convicto elegía lugares en espacios rurales que no estaban alejados de la civilización; pero con una flora tupida que le garantizara no ser visto.

El espacio donde fue aprehendido se trataba de una choza construida con postes, chapas y estructuras de silos metálicos dentro de un monte de árboles con grandes copas.

Pero hay características de la ubicación que lleva a deducir que podría recibir algún tipo de apoyo logístico de afuera por la relativa cercanía a la zona urbanizada de la ciudad. Si bien el espacio rural lo hacía un lugar espacio aparentemente aislado no estaba muy lejos de conectarse con personas que pudieran ayudarlo.

La geolocalización de ese escondite lo ubica en lo que sería el camino rural que es la continuación de la avenida Río Juramento a cinco kilómetros y medio de la esquina de las avenidas Liniers y Barrancas del Paraná en el barrio Belgrano de Pergamino.

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Esto da cuenta de posibles acercamientos intermitentes a la civilización o complicidades presuntas de familiares o amigos con complicidad en su estado de prófugo de la Justicia.

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Aspecto físico cambiado

Juan-reynaldo-garcia-el-chacal-profugo-en-pergamino El aspecto físico del prófugo cambiado para no mostrar la fisonomía por la que se lo buscaba con pedido de captura nacional e internacional. LA OPINION

El sujeto se mantenía prófugo y desde su evasión de la Justicia hasta el día de su arresto aumentó mucho de peso y dejó crecer la barba para engañar con su apariencia.

La indumentaria que llevaba colocada denota que con cierta frecuencia incorporaba elementos de vestimenta y calzado que lo hacían estar con un buen aspecto de cuidado para tampoco dar imagen de convicto.

Supervivencia

Juan-Reynaldo-Garcia-el-chacal-detenido-tras-permanecer-profugo-10-años La Policía del Comando de Patrulla Rural hizo un gran despliegue de móviles y uniformados para dar con el prófugo. LA OPINION

La residencia estaba cerca de dos cursos de agua que son afluentes del Arroyo Pergamino, donde el más conocido es La Botija.

El líquido vital lo proveía de un elemento importante para su higiene personal, de indumentaria y la posibilidad de obtener alimentos a través de la pesca de subsistencia.

En estos años de residencia en el monte lo hizo conocido entre propietarios de campos que lo contrataron para distintas tareas rurales e incluso pudo haber residido como casero al cuidado de propiedades con ganado y cultivos agrícolas.

Para todos adoptaba una identificación falsa por la que se hizo conocer en el entorno de la gente de campo y con los que habría celebrado contratos precarios de trabajo.

Puede ser que además de las changas rurales pueda haber llegado a tener animales de ganado bovino u ovino bajo su cuidado en espacios cercanos para luego comercializar para consumo.

Siempre sospecharon de Pergamino

Desde el comienzo de la pesquisa que Pergamino era uno de los posibles lugares de escondite por tener familiares en nuestra ciudad. Los abusos ocurrieron en la localidad de General Belgrano, en el noreste de la provincia de Buenos Aires. Unos 320 kilómetros separan a Pergamino de esa ciudad y desde hace una década que estaba en el radar de los investigadores como posible espacio para refugiarse por las complicidades de familiares, allegados y conocidos que lo ayudaran a burlar a las autoridades. Otra posibilidad era San Miguel del Monte, cercano a General Belgrano y con una red de personas afectivamente allegadas que pudieran ayudarlo.

En el expediente judicial están incorporadas las actas de los procedimientos policiales en las casas de familiares y allegados que pudieran refugiarlo en sus viviendas que fueron negativos.

Justicia de Chascomús

La Justicia de Chascomús interviene en la causa penal que lo involucra acusado del delito de abuso sexual agravado por ser contra una nena menor de 13 años, que estaba bajo su cuidado y por ser la persona encargada de su guarda.

El jueves fue detenido por un amplio despliegue policial de brigadas pertenecientes a los CPR de la región que rodearon los posibles refugios y lograron ubicarlo cerca de donde sospechaban donde se ocultaba porque había cambiado el escondite.

Cuando se vio cercado y que sus intentos de brindar la identidad falsa no lograban engañar a los uniformados este sujeto rompió el teléfono celular que llevaba consigo.

En un primer momento se dio a conocer bajo una identidad falsa y la agudeza policial hizo que lograran que se contradijera en varias oportunidades para trasladarlo a sede del Comando de patrulla Rural Pergamino, ubicado en la localidad de Fontezuela.

La jefa del CPR Pergamino, la subcomisaria Ayelén Labanca encabezó el procedimiento que contaba con la orden de detención, allanamiento y requisa del juzgado de Chascomús.

En cuestión de horas una comisión policial lo llevó a una alcaidía del Departamento Judicial Chascomús.

Ahora, es el momento en que finalmente avance el proceso penal con la imputación que le debe hacer la fiscal Daniela Bartoletti en la Fiscalía 9 de ese Departamento Judicial.

¿Fue testigo de la Fiscalía?

Estos diez años de estar oculto bajo otra identidad no fueron todos felices porque si bien logró establecer buenas relaciones con los vecinos, también hubo personas con quienes no congenió satisfactoriamente y hasta podría haber sido testigo en causas judiciales. Eso surge de declaraciones espontáneas que escucharon los efectivos que participaron del operativo de detención durante el tiempo que estaba esposado y se realizaban las actuaciones.

¿Qué tenía el celular?

El teléfono celular que rompió contendría los contactos que eran cómplices de su ocultamiento de las autoridades y podría almacenar un contenido que no lo dejara bien parado ante la posibilidad de comisión de otros delitos.