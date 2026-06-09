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    • Natación Máster: destacada actuación de Gimnasia en Colón y Buenos Aires

    El Lobo tuvo un fin de semana positivo en competencias de postas. Obtuvieron dos terceros puestos y volvieron a representar al club con muy buenas actuaciones.

    La Opinión OnLine | Fernando Bongiovanni
    Por Fernando Bongiovanni
    9 de junio de 2026 - 13:52
    Patricio D’Ottavio, Federico Churín, Robin Ailan y Emanuel Cottet fueron terceros en Colón.

    Patricio D’Ottavio, Federico Churín, Robin Ailan y Emanuel Cottet fueron terceros en Colón.

    NATACION CLUB GIMNASIA

    Los representantes de Gimnasia y Esgrima de Pergamino tuvieron una positiva participación en dos competencias de postas disputadas durante el fin de semana. Un equipo logró el tercer puesto en la clasificación general en Colón y otro subió al podio en el Natatorio Olímpico de Parque Roca.

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    Podio en la posta americana de Colón

    Los nadadores máster de Gimnasia y Esgrima de Pergamino (GEP) tuvieron un intenso fin de semana de competencia con muy buenos resultados en pruebas por equipos desarrolladas en Colón y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    La primera presentación fue el sábado en el natatorio climatizado del Club Alianza de Colón, donde se disputó una posta americana con una duración de 50 minutos de nado continuo.

    El equipo de GEP integrado por Robin Ailan, Federico Churín, Emanuel Cottet y Patricio D'Ottavio cumplió una destacada labor al finalizar en el tercer puesto de la clasificación general. Durante la exigente prueba, los pergaminenses recorrieron un total de 4.180 metros, logrando subir al podio.

    Nueva experiencia en Parque Roca

    La actividad continuó el domingo en el Natatorio Olímpico de Parque Roca, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde dos equipos de GEP participaron de la prueba denominada “Posta Ciudad del Nado”, una modalidad americana de 5x100 metros durante 30 minutos.

    Posta Nemi Lobo

    Uno de los equipos estuvo conformado por Laura Sueta, Edith Emateguy, Rosana Nemi, Luisina Bértola y Anabella Alessandroni. Y el otro representativo estuvo integrado por Karina Marczuk, Laura Villagra, Guillermina Busso, Julia Fachile y Magalí Ravagnan. Este último conjunto logró una destacada actuación al obtener el tercer puesto en su categoría, completando un total de 1.925 metros.

    Posta CABA medalla

    De esta manera, los nadadores máster de GEP continúan sumando experiencias y buenos resultados en distintos eventos, representando al Lobo en importantes encuentros del calendario regional y nacional.

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