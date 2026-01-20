Pergamino dijo presente en el Triatlón Internacional de La Paz

David Chade estuvo presente en el Triatlón de La Paz y tuvo un destacado desempeño. DAVID CHADE Lautaro Ponce pudo finalizar el Triatlón de La Paz en una buena ubicación. DAVID CHADE

Durante los días 16 y 17 del corriente mes se disputó el Triatlón Internacional de La Paz, en la provincia de Entre Ríos, considerado el más grande de Latinoamérica y uno de los eventos deportivos más convocantes del calendario regional.

En la competencia, la ciudad de Pergamino tuvo dos representantes que lograron destacadas actuaciones. Por un lado, David Chade participó en la distancia sprint, alcanzando el puesto 25 en su categoría tras completar los segmentos de natación, ciclismo y pedestrismo.

Por otra parte, el reconocido triatleta pergaminense Lautaro Ponce compitió en la distancia estándar. Durante el tramo de ciclismo, en el kilómetro 37, se produjo una colisión dentro del pelotón en el que se encontraba, lo que generó momentos de tensión. A pesar del incidente, Ponce logró continuar en carrera y completar la exigente prueba, finalizando también en el puesto 25 de su categoría.

El Triatlón de La Paz reunió a cientos de atletas El Triatlón de La Paz volvió a reunir a cientos de atletas de distintos puntos del país y del exterior, consolidándose como una referencia ineludible para los amantes de esta disciplina. La participación y el desempeño de los representantes pergaminenses reflejan el crecimiento y el nivel competitivo del triatlón local en escenarios de jerarquía internacional.

Compartí esta nota en redes sociales:







Temas Triatlón

Pergamino

Latinoamérica