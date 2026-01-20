martes 20 de enero de 2026
    • Pergamino dijo presente en el Triatlón Internacional de La Paz

    Los representantes locales David Chade y Lautaro Ponce compitieron en una de las pruebas más importantes del triatlón.

    20 de enero de 2026 - 09:32
    David Chade estuvo presente en el Triatlón de La Paz y tuvo un destacado desempeño.

    David Chade estuvo presente en el Triatlón de La Paz y tuvo un destacado desempeño.

    DAVID CHADE
    Lautaro Ponce pudo finalizar el Triatlón de La Paz en una buena ubicación.

    Lautaro Ponce pudo finalizar el Triatlón de La Paz en una buena ubicación.

    DAVID CHADE

    Durante los días 16 y 17 del corriente mes se disputó el Triatlón Internacional de La Paz, en la provincia de Entre Ríos, considerado el más grande de Latinoamérica y uno de los eventos deportivos más convocantes del calendario regional.

    La Escuela Municipal de Atletismo brinda clases gratuitas tanto de Atletismo convencional como adaptado.

    La Escuela Municipal de Atletismo se encuentra en pleno crecimiento
    Pergamino Básquet cayó derrotado en su visita a Pico FC por 77 a 66. 

    Nueva derrota de Pergamino Básquet en la Liga Argentina

    En la competencia, la ciudad de Pergamino tuvo dos representantes que lograron destacadas actuaciones. Por un lado, David Chade participó en la distancia sprint, alcanzando el puesto 25 en su categoría tras completar los segmentos de natación, ciclismo y pedestrismo.

    Por otra parte, el reconocido triatleta pergaminense Lautaro Ponce compitió en la distancia estándar. Durante el tramo de ciclismo, en el kilómetro 37, se produjo una colisión dentro del pelotón en el que se encontraba, lo que generó momentos de tensión. A pesar del incidente, Ponce logró continuar en carrera y completar la exigente prueba, finalizando también en el puesto 25 de su categoría.

    El Triatlón de La Paz reunió a cientos de atletas

    El Triatlón de La Paz volvió a reunir a cientos de atletas de distintos puntos del país y del exterior, consolidándose como una referencia ineludible para los amantes de esta disciplina. La participación y el desempeño de los representantes pergaminenses reflejan el crecimiento y el nivel competitivo del triatlón local en escenarios de jerarquía internacional.

