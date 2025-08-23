sábado 23 de agosto de 2025
    • Pergamino: amplio operativo preventivo con despliegue de todas las fuerzas policiales en la ciudad y pueblos

    Se desarrolló un extenso dispositivo de control vehicular y de personas que se extendió por la ciudad, accesos y localidades del partido en el cual seis personas quedaron aprehendidas.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    23 de agosto de 2025 - 10:02
    En la tarde y noche de este viernes, Pergamino fue escenario de un fuerte despliegue de seguridad que involucró a la totalidad de las fuerzas policiales dependientes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, junto con agentes y móviles de la Agencia Municipal de Seguridad (AMS).

    Se trató del denominado “Operativo Saturación”, una estrategia de prevención delictiva y control de personas y vehículos que se llevó a cabo de manera simultánea en distintos puntos estratégicos de la ciudad y del partido.

    El dispositivo incluyó la participación de efectivos de las comisarías Primera, Segunda y Tercera; el Comando de Patrulla; la brigada motorizada GDM; el Grupo de Apoyo Departamental (GAD); la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) con asiento en San Nicolás; el Comando de Patrulla Rural (CPR); además de los caminantes de las zonas comerciales y el personal de la división Comunicaciones.

    Por parte del municipio, intervinieron agentes de Tránsito y de las patrullas urbanas de la AMS, con móviles y recursos operativos, en coordinación con el Centro de Monitoreo y el área de despacho de comunicaciones policiales.

    Cobertura territorial amplia

    Los controles se desplegaron en rutas nacionales y provinciales que atraviesan el distrito, accesos a las doce localidades rurales, principales arterias de ingreso a la ciudad y en los puentes que cruzan el arroyo Pergamino a lo largo de su cauce urbano. También se realizaron tareas en los barrios periféricos, en zonas comerciales y en sectores donde confluyen jurisdicciones policiales delimitadas por cauces naturales o trazas ferroviarias.

    La Jefatura Departamental de Policía, a cargo del comisario mayor Mario Demaestri, y la Secretaría de Seguridad de la Municipal, que encabeza Ignacio Doddi, dispusieron la coordinación general del operativo, que se extendió durante varias horas. La premisa fue aumentar la presencia policial en la vía pública y ejecutar procedimientos de control e identificación que refuercen la prevención y la capacidad de respuesta frente a delitos.

    Resultados: seis aprehendidos

    Fuentes de la amplia intervención confirmaron que el despliegue derivó en la aprehensión de seis personas por distintos delitos y requerimientos judiciales: un joven de 25 años, sobre quien pesaba una orden de detención por robo simple en grado de tentativa, robo agravado, daño y portación ilegal de arma de fuego. Una mujer de 36 años, con pedido de captura vigente por homicidio. Un joven de 22 años, detenido por un caso de robo agravado. Un hombre de 29 años, aprehendido por lesiones. Un joven de 21 años, imputado por resistencia a la autoridad y violación de domicilio. Un hombre de 23 años, con pedido de captura activo. Todos ellos fueron trasladados a dependencias policiales y puestos a disposición de la Justicia.

    Objetivo preventivo

    El Operativo Saturación es una modalidad de acción coordinada que el Ministerio de Seguridad bonaerense impulsa en distintas ciudades de la provincia. Su objetivo es incrementar la presencia de uniformados, mejorar los tiempos de respuesta, desalentar la comisión de delitos y garantizar la seguridad en zonas de mayor circulación de personas y vehículos.

    En Pergamino, el procedimiento fue considerado uno de los despliegues más amplios de los últimos meses, tanto por la cantidad de efectivos y móviles afectados como por la extensión territorial alcanzada.

    Accesos a localidades

    En los procedimientos de este viernes montaron controles vehiculares y personales en los accesos a las localidades de Mariano H. Alfonzo y Pinzón con efectivos de esos Destacamentos policiales; del Comando de Patrulla Rural y agentes municipales del escuadrón Rural de la AMS.

