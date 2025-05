Pergaminenses en otro Selectivo de Menores de APA: Vitto Benvenutto busca repetir el título

Vitto Benvenutto , en pareja con Simón Klier (Berazategui), intentarán defender el título que lograron en el anterior selectivo disputado en Santa Fe, en la categoría Sub 12 A. Debutarán este viernes con dos partidos, porque a partir de las 10:45 enfrentarán a Máximo Páez y Pedro García. El segundo encuentro será a las 14:30, frente a la dupla Rechuze-Rampone. En caso de ganar ambos encuentros, pasarán directo a los cuartos de final porque son cabezas de series por haber sido campeones de la segunda fecha.

Los otros siete representantes Pergamino en este selectivo son: Santiago Magro en Sub 16 A. Y en Sub 16 B estarán Solano, Alcaraz, Escobena, Cubilla y Colángelo. Y Bastian Oerthlinger será el representante de Pergamino en Sub 14.