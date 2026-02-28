DONMARIO: La nueva generación de soja ya pisa fuerte en el campo

Más de 250 productores de la región núcleo participaron de una presentación que anticipó las novedades que marcarán la próxima campaña de soja.

En un contexto productivo cada vez más desafiante, donde la eficiencia define la rentabilidad y la estabilidad productiva se vuelve clave frente a la variabilidad climática, la genética vuelve a ocupar el centro de la escena. Así quedó demostrado en la jornada DONMARIO MÁS 2026, realizada el pasado miércoles en el Centro de Experiencias GDM del establecimiento Don Florencio, en Chacabuco , donde más de 250 productores de la región núcleo participaron de una presentación que anticipó las novedades que marcarán la próxima campaña de soja .

El asado pierde terreno: por el precio de un kilo se pueden comprar tres de cerdo

El encuentro, ya consolidado como un clásico dentro del calendario técnico del cultivo, funcionó como una plataforma para mostrar la nueva generación de variedades y, al mismo tiempo, debatir el sistema productivo desde una mirada integral. “DONMARIO MÁS es un evento icónico de la marca; es el espacio donde presentamos por primera vez nuestros lanzamientos y abordamos el cultivo en formato 360”, explicó Patricio Munilla, gerente de marca DONMARIO semillas.

Ese enfoque integral incluyó manejo agronómico, calidad de siembra, control de malezas, calidad de semilla y el modelo Sembrá Evolución, eje estratégico del esquema de innovación que impulsa la compañía.

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la presentación de cinco nuevos materiales que se incorporan al portafolio comercial para la campaña 2026, todos bajo el sistema Sembrá Evolución y que también serán exhibidos durante Expoagro.

Matías Venece, gerente de Desarrollo de Autógamas GDM, detalló que los lanzamientos para la región núcleo incluyen las variedades DM 38E26 SE, DM 40R26 STS y DM 49R26 STS, materiales diseñados para combinar alto potencial de rendimiento con amplia adaptación a distintos ambientes productivos y planteos agronómicos.

El portfolio se completa con DM 64R64 STS y DM 67K67 SCE, orientadas principalmente a ambientes del norte argentino, ampliando así la cobertura genética según región y estrategia productiva.

Durante la presentación también se repasaron los materiales introducidos en 2025 para el centro del país, entre ellos DM 40E25 SE, destacada por su estabilidad, DM 46E25 SE —con un rendimiento 1,6% superior a la variedad más sembrada del país— y DM 46R25 STS, alternativa pensada para lotes con menor presión de malezas y con mejoras de rinde del orden del 6% respecto a generaciones anteriores.

“El objetivo es que el productor pueda maximizar resultados campaña tras campaña a partir de decisiones de manejo bien ajustadas”, sintetizó Venece.

La calidad de la semilla

Más allá del potencial genético, los especialistas insistieron en que el rendimiento comienza antes de la siembra. Enzo Cieri, gerente de Desarrollo e Innovación, remarcó que la calidad de la semilla puede representar una diferencia determinante.

“Una mala calidad de semilla combinada con una siembra deficiente puede generar pérdidas superiores a los 400 kilos por hectárea”, advirtió, subrayando la necesidad de integrar genética y manejo como partes inseparables del sistema productivo.

En esa línea, Darío Cuesta, gerente de Producción de GDM, presentó SeedQuality, un nuevo sistema de trazabilidad que incorpora un código QR en cada bolsa de semilla fiscalizada. A través de este recurso, el productor podrá acceder a parámetros de calidad como poder germinativo y vigor, recomendaciones de siembra específicas, información del multiplicador e incluso canales de evaluación y reclamo.

La herramienta apunta a fortalecer la transparencia y el seguimiento del producto desde su origen hasta el lote.

Biotecnología y mejoramiento

La segunda estación técnica estuvo dedicada al futuro del cultivo y al rol de la biotecnología en la aceleración de la ganancia genética. Jerónimo Costanzi, gerente de Desarrollo de Producto GDM, destacó que la compañía opera uno de los programas de mejoramiento más grandes del mundo.

Según explicó, cada año se desarrollan más de un millón de nuevas líneas experimentales con el objetivo de identificar combinaciones superiores en rendimiento, sanidad y adaptación ambiental.

El modelo se apoya en tres pilares: una amplia base de germoplasma, la recombinación sistemática de genes y el intercambio global de materiales entre regiones productivas. “La escala global nos permite entender mejor la interacción entre genética y ambiente y ofrecer soluciones específicas para cada lote”, señaló.

La mirada técnica se completó con la participación del especialista Eduardo Cortés, doctor en Ciencias Agrarias, quien abordó el manejo de malezas y la importancia de anticiparse a los problemas mediante planificación agronómica y estrategias integradas.

Sembrá Evolución

Otro de los ejes centrales del encuentro fue el sistema Sembrá Evolución, presentado como el mecanismo que permite sostener la inversión en investigación y acelerar el lanzamiento de nuevas variedades.

Munilla explicó que el modelo busca reconocer la propiedad intelectual y generar previsibilidad para continuar innovando en el país. “El productor termina siendo el principal beneficiado porque accede a más alternativas genéticas y biotecnológicas, elevando el estándar productivo”, afirmó.

Además, adelantó que el ciclo de jornadas continuará en distintas localidades del país, con próximas fechas en Inriville, América, Balcarce y Gancedo, ampliando el alcance territorial del programa técnico.

image

La antesala de Expoagro

Con la mirada puesta en Expoagro, la marca anticipó una fuerte presencia con todos los lanzamientos presentados en Chacabuco y novedades también en trigo, cultivo en el que la compañía busca consolidar su posicionamiento.

El stand incluirá una experiencia inmersiva para productores, con espacios de capacitación, asesoramiento técnico y actividades específicas vinculadas a Sembrá Evolución. La propuesta apunta no solo a mostrar tecnología, sino también a generar un ámbito de intercambio directo con los usuarios.

Con más de cuatro décadas dedicadas al mejoramiento genético, DONMARIO —marca insignia del grupo GDM— reafirmó así su apuesta por una soja cada vez más adaptada a los desafíos actuales. En un escenario donde cada kilo cuenta, la innovación genética, combinada con manejo y conocimiento, vuelve a posicionarse como una de las principales herramientas para sostener la competitividad del sistema agrícola argentino.