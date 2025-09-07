domingo 07 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Patentes: en Pergamino comenzó la normalización de la entrega de chapas

    Tras meses de demoras , los Registros Automotores regularizan la entrega de patentes metálicas definitivas en Argentina.

    7 de septiembre de 2025 - 07:05
    Las calles argentinas comienzan a despedirse de las patentes provisorias: la DNRPA confirmó que se regularizó la entrega de chapas en los Registros.

    Las calles argentinas comienzan a despedirse de las patentes provisorias: la DNRPA confirmó que se regularizó la entrega de chapas en los Registros.

    INFOBAE

    A partir del 1º de septiembre de 2025, el Gobierno Nacional ha anunciado la normalización de la entrega de chapas patentes para vehículos en Argentina -principalmente las otorgadas para los 0 km.- poniendo fin a una crisis que afectó a miles de conductores desde finales de 2023. Esta medida busca restablecer el orden en el sistema registral automotor y acompañar el récord de ventas de autos 0 km registrado en el primer semestre del año.

    Lee además
    Coca “es una interna que está en el penal hace muchos años. No se cuenta su historia previa”, sostuvo Payuca del Pueblo.
    Cultura y espectáculos

    Payuca del Pueblo: del teatro independiente al éxito de En el barro en Netflix
    La banda uruguaya La Vela Puerca brindará un show en el complejo New Park de Pergamino.
    Cultura y espectáculos

    La Vela Puerca vendrá a Pergamino para celebrar 30 años de música

    En sintonía con la regularización que se está registrando a nivel nacional, Pergamino también atraviesa este proceso de entrega de chapas patentes físicas.

    Origen de la crisis

    La escasez de chapas metálicas comenzó a fines de 2023, cuando el nuevo gobierno suspendió los pagos a la Casa de la Moneda, tradicional proveedora de chapas metálicas. Esta decisión, sumada a factores como la crisis económica y las restricciones a las importaciones, provocó un colapso en el sistema de provisión de chapas. Como consecuencia, los registros automotores se vieron obligados a emitir patentes provisorias en papel, generando incertidumbre entre los conductores y complicaciones en controles y trámites.

    Patente provisoria

    Medidas adoptadas

    Para enfrentar esta situación, el Ministerio de Justicia implementó una serie de medidas:

    • Licitación de Proveedores Privados: Se puso fin al monopolio de la Casa de la Moneda y se habilitaron nuevos proveedores privados para la fabricación de chapas metálicas.
    • Establecimiento de Cupos: A través de la Circular D.N. N° 5/2025, se limitó la cantidad de chapas que cada Registro Automotor podía solicitar mensualmente, con el objetivo de asegurar una distribución equitativa y evitar desabastecimientos.
    • Digitalización de Trámites: Se promovió el uso del Registro Único Virtual (RUV) para la inscripción de vehículos, facilitando los trámites y reduciendo la dependencia de documentos físicos.

    Pergamino también vuelve a la normalidad

    En ciudades del interior como Pergamino, la noticia fue recibida con alivio. Durante meses, los registros locales entregaron únicamente patentes provisorias en papel, lo que generaba malestar entre los automovilistas, sobre todo en los controles viales. Sin embargo, en las últimas semanas comenzaron a entregarse nuevamente las chapas metálicas, y desde el propio Registro Automotor confirmaron que la situación quedó normalizada.

    Progreso y perspectivas

    Según fuentes del Ministerio de Justicia, entre mayo y julio de 2025 se entregaron casi 500.000 chapas, y en agosto se distribuyeron otras 432.000. Además, desde el 28 de julio, los registros deben informar en un plazo máximo de 48 horas la disponibilidad de las patentes, y los ciudadanos pueden consultar el estado de su chapa en la web oficial de la DNRPA.

    A pesar de estos avances, aún persisten desafíos. Se estima que más de 600.000 vehículos continúan circulando con las placas provisorias, y algunos registros enfrentan dificultades logísticas para cumplir con la demanda.

    Normalización crucial

    La normalización de la entrega de chapas metálicas, particularmente las de 0 km., representa un paso fundamental en la modernización del sistema registral automotor argentino. Aunque persisten desafíos, las medidas implementadas han permitido avanzar hacia una gestión más eficiente y transparente. Se espera que, con el tiempo, todos los conductores cuenten con su chapa definitiva, eliminando las patentes provisorias y fortaleciendo la seguridad vial en el país.

    ¿Cómo saber la disponibilidad de la chapa?

    El Ministerio de Justicia habilitó en su página oficial www.dnrpa.gov.ar, un nuevo servicio digital de consulta de estado de normalización, a través de la cual los ciudadanos deberán ingresar para consultar el estado de asignación de la chapa patente, ingresando en la solapa “Disponibilidad de Chapas” e ingresar el dominio del vehículo para conocer su estado. A partir de los 5 días hábiles desde la fecha de despacho que figure en la consulta, podrá retirar la placa metálica.

    El titular del vehículo debe acercarse a la sede donde está radicado el vehículo con las placas provisorias papel en mano, previamente solicitando un turno de consulta y/o asesoramiento para la entrega de manera ordenada y eficaz, evitando tiempo de espera. En tal sentido, es menester aclarar que la normalización en su mayor medida está referida a las de 0 km.

    En nuestra ciudad funcionan tres registros con competencia en automotor.

    La atención al público es de lunes a viernes de 8:00 a 14:00.

    Los mismo se ubican en:

    Pergamino N° 1 – San Nicolás 555, primer piso.

    Pergamino N° 2 - Italia 763.

    Pergamino N° 3 – Merced 174.

    Temas
    Seguí leyendo

    Payuca del Pueblo: del teatro independiente al éxito de En el barro en Netflix

    La Vela Puerca vendrá a Pergamino para celebrar 30 años de música

    Federico Canal: de perder una pierna a cambiar vidas con la calistenia

    En Pergamino, hay 90 sepelios mensuales y alrededor de un 40% va a cremación

    Día del Trabajador Metalúrgico: historia, presente y orgullo de un oficio que late fuerte en Pergamino

    Pergamino vota sus concejales en una elección inédita, separada de la nacional

    Seguridad y organización en las elecciones: Pergamino tiene todo listo para una jornada histórica

    ¿Qué pasa si no voto en estas elecciones? severas multas y restricciones en trámites públicos

    Joaquín Debeljuh Taruselli: "La carrera fue caótica, pero seguimos firmes en el campeonato"

    LA OPINION, a la altura de la historia: cobertura total y multiplataforma de las elecciones

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    ¿que pasa si no voto en estas elecciones? severas multas y restricciones en tramites publicos

    ¿Qué pasa si no voto en estas elecciones? severas multas y restricciones en trámites públicos

    Por Luciano Zuccarelli

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Inició la votación de las Elecciones Legislativas 2025 en San Nicolás

    Elecciones Legislativas 2025: en San Nicolás más de 131 mil habitantes habilitados para votar
    Coca “es una interna que está en el penal hace muchos años. No se cuenta su historia previa”, sostuvo Payuca del Pueblo.
    Cultura y espectáculos

    Payuca del Pueblo: del teatro independiente al éxito de En el barro en Netflix

    La banda uruguaya La Vela Puerca brindará un show en el complejo New Park de Pergamino.
    Cultura y espectáculos

    La Vela Puerca vendrá a Pergamino para celebrar 30 años de música

    “Pocha” Sendra de Zarlenga, mantuvo una cálida charla con LA OPINION para trazar su Perfil.

    Nélida Sendra de Zarlenga: un ejemplo de sencillez y amor a la vida

    Federico Canal contó su historia y los proyectos que busca hacer realidad.

    Federico Canal: de perder una pierna a cambiar vidas con la calistenia