Patentes: en Pergamino comenzó la normalización de la entrega de chapas

Las calles argentinas comienzan a despedirse de las patentes provisorias: la DNRPA confirmó que se regularizó la entrega de chapas en los Registros.

A partir del 1º de septiembre de 2025, el Gobierno Nacional ha anunciado la normalización de la entrega de chapas patentes para vehículos en Argentina -principalmente las otorgadas para los 0 km.- poniendo fin a una crisis que afectó a miles de conductores desde finales de 2023. Esta medida busca restablecer el orden en el sistema registral automotor y acompañar el récord de ventas de autos 0 km registrado en el primer semestre del año.

Cultura y espectáculos Payuca del Pueblo: del teatro independiente al éxito de En el barro en Netflix

En sintonía con la regularización que se está registrando a nivel nacional, Pergamino también atraviesa este proceso de entrega de chapas patentes físicas.

La escasez de chapas metálicas comenzó a fines de 2023, cuando el nuevo gobierno suspendió los pagos a la Casa de la Moneda, tradicional proveedora de chapas metálicas. Esta decisión, sumada a factores como la crisis económica y las restricciones a las importaciones, provocó un colapso en el sistema de provisión de chapas. Como consecuencia, los registros automotores se vieron obligados a emitir patentes provisorias en papel, generando incertidumbre entre los conductores y complicaciones en controles y trámites.

Licitación de Proveedores Privados: Se puso fin al monopolio de la Casa de la Moneda y se habilitaron nuevos proveedores privados para la fabricación de chapas metálicas.

Establecimiento de Cupos: A través de la Circular D.N. N° 5/2025, se limitó la cantidad de chapas que cada Registro Automotor podía solicitar mensualmente, con el objetivo de asegurar una distribución equitativa y evitar desabastecimientos.

Digitalización de Trámites: Se promovió el uso del Registro Único Virtual (RUV) para la inscripción de vehículos, facilitando los trámites y reduciendo la dependencia de documentos físicos.

Pergamino también vuelve a la normalidad

En ciudades del interior como Pergamino, la noticia fue recibida con alivio. Durante meses, los registros locales entregaron únicamente patentes provisorias en papel, lo que generaba malestar entre los automovilistas, sobre todo en los controles viales. Sin embargo, en las últimas semanas comenzaron a entregarse nuevamente las chapas metálicas, y desde el propio Registro Automotor confirmaron que la situación quedó normalizada.

Progreso y perspectivas

Según fuentes del Ministerio de Justicia, entre mayo y julio de 2025 se entregaron casi 500.000 chapas, y en agosto se distribuyeron otras 432.000. Además, desde el 28 de julio, los registros deben informar en un plazo máximo de 48 horas la disponibilidad de las patentes, y los ciudadanos pueden consultar el estado de su chapa en la web oficial de la DNRPA.

A pesar de estos avances, aún persisten desafíos. Se estima que más de 600.000 vehículos continúan circulando con las placas provisorias, y algunos registros enfrentan dificultades logísticas para cumplir con la demanda.

Normalización crucial

La normalización de la entrega de chapas metálicas, particularmente las de 0 km., representa un paso fundamental en la modernización del sistema registral automotor argentino. Aunque persisten desafíos, las medidas implementadas han permitido avanzar hacia una gestión más eficiente y transparente. Se espera que, con el tiempo, todos los conductores cuenten con su chapa definitiva, eliminando las patentes provisorias y fortaleciendo la seguridad vial en el país.

¿Cómo saber la disponibilidad de la chapa?

El Ministerio de Justicia habilitó en su página oficial www.dnrpa.gov.ar, un nuevo servicio digital de consulta de estado de normalización, a través de la cual los ciudadanos deberán ingresar para consultar el estado de asignación de la chapa patente, ingresando en la solapa “Disponibilidad de Chapas” e ingresar el dominio del vehículo para conocer su estado. A partir de los 5 días hábiles desde la fecha de despacho que figure en la consulta, podrá retirar la placa metálica.

El titular del vehículo debe acercarse a la sede donde está radicado el vehículo con las placas provisorias papel en mano, previamente solicitando un turno de consulta y/o asesoramiento para la entrega de manera ordenada y eficaz, evitando tiempo de espera. En tal sentido, es menester aclarar que la normalización en su mayor medida está referida a las de 0 km.

En nuestra ciudad funcionan tres registros con competencia en automotor.

La atención al público es de lunes a viernes de 8:00 a 14:00.

Los mismo se ubican en:

Pergamino N° 1 – San Nicolás 555, primer piso.

Pergamino N° 2 - Italia 763.

Pergamino N° 3 – Merced 174.