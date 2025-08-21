jueves 21 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Passaglia: "Con el presupuesto actual, Zárate podría hacer 484 cuadras de pavimento por año"

    Passaglia visitó Zárate y aseguró que con el presupuesto actual se podrían pavimentar 484 cuadras por año. Planteó cambios en salud y seguridad.

    21 de agosto de 2025 - 15:20
    Manuel Passaglia junto a Silvina Román y Luis Luna

    Manuel Passaglia junto a Silvina Román y Luis Luna

    LAOPINION

    El candidato a diputado provincial por Hechos, Manuel Passaglia, visitó Zárate junto a Silvina Román y Luis Luna. Señaló que con una mejor gestión se podrían realizar obras clave en infraestructura, salud y seguridad, sin aumentar impuestos. El camino empieza en el Concejo Deliberante.

    Lee además
    el accidente del puente Zarate-Brazo Largo dejó un saldo de dos menores heridos y vehículos con daños materiales

    Accidente en el Puente Zárate–Brazo Largo: dos menores resultaron heridos y vehículos con daños materiales
    Lanzamiento de la Agrupación Scout Gendarme Tripepi reunió a más de 200 jóvenes en Lima, Zarate

    Zárate: Lanzamiento de la Agrupación Scout "Gendarme Tripepi" reunió a más de 200 jóvenes en Lima

    El candidato a diputado provincial por Hechos, Manuel Passaglia, visitó la ciudad de Zárate como parte de su recorrida por los 15 distritos de la Segunda Sección Electoral. Lo hizo acompañado por Silvina Román, primera candidata a concejal, y Luis Luna, segundo en la lista.

    La Jornada

    Durante la jornada, Passaglia remarcó la necesidad de una gestión más eficiente:

    “Que se hagan obras y se den respuestas a los vecinos no depende de la Provincia o de Nación, sino de dónde poner los recursos y de gestionar para que lleguen a la gente”.

    Como ejemplo, explicó que con el presupuesto actual, sin aumentar un peso de las tasas, Zárate podría realizar 484 cuadras de pavimento por año, incluyendo movimiento de suelo, cordón cuneta, columnas metálicas e iluminación LED.

    Silvina Román

    Román, por su parte, se refirió a los reclamos más frecuentes de los vecinos:

    “Con dos gotas no pueden transitar y con cuatro tienen que dejar sus casas. El mayor pedido es que se hagan obras”.

    En cuanto a la salud, Passaglia propuso implementar en Zárate el modelo de San Nicolás, donde existe un sistema único de atención que integra al hospital público y a las clínicas privadas, garantizando calidad de servicio para todos. Román reforzó la idea señalando que la mayor preocupación de los vecinos es poder encontrar un médico en el momento en que lo necesitan.

    Sobre seguridad, la candidata a concejal aseguró que el modelo a seguir es la sala de monitoreo de San Nicolás, con cámaras controladas en tiempo real para prevenir delitos y actuar de inmediato.

    Manuel Passaglia

    Finalmente, Passaglia sostuvo:

    “Los vecinos de Zárate no tienen que acostumbrarse a vivir con problemas. El camino empieza en el Concejo Deliberante, pero nuestro objetivo es llegar al municipio para hacer la verdadera transformación, como lo están logrando otras ciudades del norte bonaerense”.

    Temas
    Seguí leyendo

    Accidente en el Puente Zárate–Brazo Largo: dos menores resultaron heridos y vehículos con daños materiales

    Zárate: Lanzamiento de la Agrupación Scout "Gendarme Tripepi" reunió a más de 200 jóvenes en Lima

    Juguemos otra vez: inauguran muestra en el Museo Histórico de Zárate

    Ebrio y fuera de control: atacó a efectivos policiales en Zárate

    La joven zarateña Martina Morales debutó en el Gran Rex y continúa conquistando escenarios

    Exaltación de la Cruz: La Sociedad Rural organiza un foro electoral con candidatos elecciones 2025

    Síndrome de Tourette: jornada de concientización en Zárate

    Zárate: Luis Rannelucci llama a votar por Silvina Román para iniciar la transformación

    De Zárate: Romina Baigorria arrasa en el Mundial de Aguas Frías 2025

    Zarate: Silvina Román le puso humor a las recorridas. "parada inteligente"

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Exceso hídrico en la zona núcleo: el agua que asombra y preocupa a los productores

    Exceso hídrico en la zona núcleo: el agua que asombra y preocupa a los productores

    Por Guillermo Baduy
    Cerca de Pergamino: el establecimiento donde se detectó el brote está en Los Toldos.

    Argentina suspendió exportaciones de productos avícolas por influenza aviar

    El secretario Ignacio Doddi, junto al Intendente Javier Martínez y la diputada provincial paula Bustos en la presentación de la nueva tecnología del Centro de Monitoreo.

    Incorporaron drones y cámaras inteligentes al Centro de Monitoreo para reforzar la seguridad de Pergamino

    Manuel Passaglia junto a Silvina Román y Luis Luna

    Passaglia: "Con el presupuesto actual, Zárate podría hacer 484 cuadras de pavimento por año"

    El homenaje  a San Martín contará con la participación de las tres instituciones educativas del pueblo.

    Rancagua homenajea a San Martín en el 175° aniversario de su fallecimiento