Passaglia: "Con el presupuesto actual, Zárate podría hacer 484 cuadras de pavimento por año"

El candidato a diputado provincial por Hechos , Manuel Passaglia , visitó Zárate junto a Silvina Román y Luis Luna. Señaló que con una mejor gestión se podrían realizar obras clave en infraestructura, salud y seguridad, sin aumentar impuestos. El camino empieza en el Concejo Deliberante.

El candidato a diputado provincial por Hechos, Manuel Passaglia, visitó la ciudad de Zárate como parte de su recorrida por los 15 distritos de la Segunda Sección Electoral. Lo hizo acompañado por Silvina Román, primera candidata a concejal, y Luis Luna, segundo en la lista.

Durante la jornada, Passaglia remarcó la necesidad de una gestión más eficiente:

“Que se hagan obras y se den respuestas a los vecinos no depende de la Provincia o de Nación, sino de dónde poner los recursos y de gestionar para que lleguen a la gente”.

Como ejemplo, explicó que con el presupuesto actual, sin aumentar un peso de las tasas, Zárate podría realizar 484 cuadras de pavimento por año, incluyendo movimiento de suelo, cordón cuneta, columnas metálicas e iluminación LED.

Silvina Román

Román, por su parte, se refirió a los reclamos más frecuentes de los vecinos:

“Con dos gotas no pueden transitar y con cuatro tienen que dejar sus casas. El mayor pedido es que se hagan obras”.

En cuanto a la salud, Passaglia propuso implementar en Zárate el modelo de San Nicolás, donde existe un sistema único de atención que integra al hospital público y a las clínicas privadas, garantizando calidad de servicio para todos. Román reforzó la idea señalando que la mayor preocupación de los vecinos es poder encontrar un médico en el momento en que lo necesitan.

Sobre seguridad, la candidata a concejal aseguró que el modelo a seguir es la sala de monitoreo de San Nicolás, con cámaras controladas en tiempo real para prevenir delitos y actuar de inmediato.

Manuel Passaglia

Finalmente, Passaglia sostuvo:

“Los vecinos de Zárate no tienen que acostumbrarse a vivir con problemas. El camino empieza en el Concejo Deliberante, pero nuestro objetivo es llegar al municipio para hacer la verdadera transformación, como lo están logrando otras ciudades del norte bonaerense”.