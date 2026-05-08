Paro municipal en San Pedro: reclamo por demoras en el pago de salarios

El Sindicato de Trabajadores Municipales resolvió iniciar una medida de fuerza que consistirá en un paro de actividades y retención de tareas para la jornada de este viernes. eldiariodesanpedro.com.ar

El Sindicato de Trabajadores Municipales de la ciudad de San Pedro resolvió llevar adelante un paro general de actividades con retención de tareas para este viernes, en reclamo por las demoras en el pago de los salarios de abril. La medida surge tras confirmarse que los haberes serán depositados fuera de los plazos habituales, lo que generó fuerte malestar gremial.

Conflicto salarial en la Municipalidad El conflicto se desató luego de que el Departamento Ejecutivo confirmara que los sueldos correspondientes al mes de abril se acreditarán recién durante la jornada de este viernes. Desde el sindicato señalaron que la situación se repite y afecta de manera directa a los trabajadores.

Medida de fuerza y paro de actividades La decisión gremial incluye un paro de actividades y retención de tareas que impactará en la atención al público y en los servicios no esenciales del municipio. La medida fue definida tras una asamblea de delegados que evaluó el escenario salarial.

Reclamo por pagos en tiempo y forma Desde el sector sindical remarcaron que el atraso en los haberes genera perjuicios económicos en las familias de los empleados, quienes deben afrontar gastos cotidianos con demoras. También exigieron que se regularice de manera inmediata el cumplimiento de las obligaciones salariales.

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