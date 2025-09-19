Paritaria municipal: acuerdo con los trabajadores para septiembre y octubre

En el marco de la mesa paritaria local, se desarrolló una nueva instancia de negociación entre el Ejecutivo de la Municipalidad de Pergamino y los representantes gremiales de los trabajadores comunales, en la cual se alcanzó un nuevo acuerdo salarial que regirá durante los meses de septiembre y octubre.

El encuentro se llevó a cabo en la sede del Palacio Municipal y estuvo encabezado por el secretario de Gobierno, Karim Dib; y la secretaria de Hacienda y Finanzas, Andrea Lamelas. Por el lado sindical, participaron en esta oportunidad delegados de los gremios que nuclean a los empleados de la Comuna: el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, la Asociación Trabajadores del Estado, la Unión del Personal Civil de la Nación y también el Sindicato de Obras Sanitarias de la provincia de Buenos Aires.

Paritaria municipal: negociación activa Tras un extenso intercambio de propuestas y contrapropuestas, se resolvió otorgar un aumento del 4% en este mes, que se aplicará sobre los haberes básicos correspondientes a agosto de 2025. Con esta medida, el incremento acumulado en lo que va del año asciende al 19,7%, en línea con lo reclamado por las entidades gremiales, que venían insistiendo en la necesidad de ajustar los salarios frente al incremento sostenido del costo de vida.

Además de la definición del aumento, las partes acordaron establecer una nueva reunión paritaria para el lunes 17 de noviembre, también en la sede del Municipio. En esa oportunidad, se revisarán los índices inflacionarios publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos y, en caso de que la evolución de los precios supere lo ya pactado, se reabrirá la discusión para contemplar un nuevo reajuste.

Acuerdo importante en la Municipalidad de Pergamino Desde el Ejecutivo local destacaron que el acuerdo busca “dar previsibilidad a los trabajadores en un contexto económico complejo” y señalaron la importancia de mantener un diálogo fluido con los gremios. A su vez, los sindicatos valoraron la posibilidad de que la paritaria quede abierta y no cerrada de manera definitiva, lo que permitirá sostener un mecanismo de actualización frente a la inflación. El acta firmada será homologada ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Delegación Pergamino, y remitida también al Instituto de Previsión Social bonaerense para otorgarle plena validez formal. Con esta instancia, se consolida un nuevo paso en la negociación salarial municipal, que continuará activa en lo que resta del año.

