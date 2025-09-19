viernes 19 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Paritaria municipal: acuerdo con los trabajadores para septiembre y octubre

    Se definió un acuerdo con los empleados en el marco de la Paritaria municipal que se venía desarrollando en Pergamino.

    19 de septiembre de 2025 - 15:50
    Hubo acuerdo en el marco de la Paritaria municipal

    En el marco de la mesa paritaria local, se desarrolló una nueva instancia de negociación entre el Ejecutivo de la Municipalidad de Pergamino y los representantes gremiales de los trabajadores comunales, en la cual se alcanzó un nuevo acuerdo salarial que regirá durante los meses de septiembre y octubre.

    Lee además
    El Programa Decisión Niñez se implementa en diferentes distritos bonaerenses.

    Decisión Niñez: los chicos de Pergamino y Colón eligieron 10 proyectos para transformar sus comunidades
    La jornada de este viernes se mantendrá inestable en Pergamino.

    Inestabilidad y humedad marcan el clima en Pergamino

    El encuentro se llevó a cabo en la sede del Palacio Municipal y estuvo encabezado por el secretario de Gobierno, Karim Dib; y la secretaria de Hacienda y Finanzas, Andrea Lamelas. Por el lado sindical, participaron en esta oportunidad delegados de los gremios que nuclean a los empleados de la Comuna: el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, la Asociación Trabajadores del Estado, la Unión del Personal Civil de la Nación y también el Sindicato de Obras Sanitarias de la provincia de Buenos Aires.

    Paritaria municipal: negociación activa

    Tras un extenso intercambio de propuestas y contrapropuestas, se resolvió otorgar un aumento del 4% en este mes, que se aplicará sobre los haberes básicos correspondientes a agosto de 2025. Con esta medida, el incremento acumulado en lo que va del año asciende al 19,7%, en línea con lo reclamado por las entidades gremiales, que venían insistiendo en la necesidad de ajustar los salarios frente al incremento sostenido del costo de vida.

    Además de la definición del aumento, las partes acordaron establecer una nueva reunión paritaria para el lunes 17 de noviembre, también en la sede del Municipio. En esa oportunidad, se revisarán los índices inflacionarios publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos y, en caso de que la evolución de los precios supere lo ya pactado, se reabrirá la discusión para contemplar un nuevo reajuste.

    Acuerdo importante en la Municipalidad de Pergamino

    Desde el Ejecutivo local destacaron que el acuerdo busca “dar previsibilidad a los trabajadores en un contexto económico complejo” y señalaron la importancia de mantener un diálogo fluido con los gremios. A su vez, los sindicatos valoraron la posibilidad de que la paritaria quede abierta y no cerrada de manera definitiva, lo que permitirá sostener un mecanismo de actualización frente a la inflación.

    El acta firmada será homologada ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Delegación Pergamino, y remitida también al Instituto de Previsión Social bonaerense para otorgarle plena validez formal. Con esta instancia, se consolida un nuevo paso en la negociación salarial municipal, que continuará activa en lo que resta del año.

    Temas
    Seguí leyendo

    Decisión Niñez: los chicos de Pergamino y Colón eligieron 10 proyectos para transformar sus comunidades

    Inestabilidad y humedad marcan el clima en Pergamino

    Reconocimiento a los deportistas pergaminenses que sobresalieron en los JADAR

    Benjamín Avila, director de La mujer de la fila: "La cárcel no está a más de dos personas de uno"

    Pablo Santamarina y Mariángeles Villalba juraron como nuevos magistrados del Departamento Judicial Pergamino

    Drama, terror y animación: los estrenos de la semana en Cinema Pergamino

    Cultura para todos los gustos: eventos destacados del fin de semana en Pergamino

    Comu desafía a Belgrano en San Nicolás y Argentino visita a Náutico por la recuperación

    Arranca con dos partidos la tercera fecha de interzonales de Primera A del fútbol local

    Pergamino: áreas municipales ya trabajan junto a instituciones para la temporada de verano

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El reconocido director y guionista Benjamín Avila visitó el jueves la Redacción de Diario LA OPINION.
    Cultura

    Benjamín Avila, director de La mujer de la fila: "La cárcel no está a más de dos personas de uno"

    Por Néstor Suárez

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Con controles médicos regulares, estimulación cognitiva y el acompañamiento de la familia y la comunidad, es posible transitar el Alzheimer con mayor bienestar y dignidad. 
    Salud y bienestar

    Día Mundial del Alzheimer: más de 500 mil personas conviven con la enfermedad en Argentina
    Violenta agresión entre alumnas en una Escuela Secundaria de Pergamino

    Violenta agresión entre alumnas en una Escuela Secundaria de Pergamino

    A la docente la estafaron en más 4,7 millones de pesos.

    Defraudación informática: una docente denunció una millonaria estafa en su cuenta bancaria

    El juez Ignacio Uthurry sostuvo los argumentos de la sentencia por los planteos de la defensa de la mujer.

    Sentencia de un juicio oral: condenaron a una joven de Colón por tenencia simple de estupefacientes

    Paritaria municipal: acuerdo con los trabajadores para septiembre y octubre

    Paritaria municipal: acuerdo con los trabajadores para septiembre y octubre