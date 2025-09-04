jueves 04 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Nicolás: aprehendido un joven por violar una restricción perimetral y resistirse a la policía

    Un joven de 25 años fue aprehendido en San Nicolás tras violar una prohibición de acercamiento a su hermana y oponer resistencia a la autoridad.

    4 de septiembre de 2025 - 12:10
    Detuvieron a un joven con perímetro de acercamiento a su hermana en San Nicolás.

    Detuvieron a un joven con perímetro de acercamiento a su hermana en San Nicolás.

    LaOpinion

    Un joven de 25 años fue aprehendido en la zona de calle Ugarte al 800, San Nicolás, por personal de la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL), luego de ser encontrado en el domicilio de su hermana de 23 años, quien presentó un oficio judicial con prohibición de acercamiento vigente.

    Lee además
    Dos detenidos por robo de caños de una cancha en San Nicolás.

    Aprehendieron a dos hombres en San Nicolás por robar caños de hierro de una cancha en zona sur
    Los tercios de la segunda sección electoral: Nanni (PJ) Blanco (LLA) Passaglia (Hechos)

    Segunda Sección Electoral: el kirchnerismo podría imponerse en una elección reñida. Disputa contra Hechos

    El joven se resistió pero terminó detenido

    Al momento de la intervención policial, el individuo opuso resistencia, por lo que fue trasladado a la dependencia correspondiente. La víctima radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia (CMyF).

    La causa quedó caratulada como “Resistencia a la autoridad”, con intervención de la UFI N° 1 del Departamento Judicial San Nicolás. El fiscal dispuso la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal y otorgó la libertad del acusado en la mañana de este jueves.

    Temas
    Seguí leyendo

    Aprehendieron a dos hombres en San Nicolás por robar caños de hierro de una cancha en zona sur

    Segunda Sección Electoral: el kirchnerismo podría imponerse en una elección reñida. Disputa contra Hechos

    San Nicolás: Otro ataque con arma de fuego en barrio Las Mellizas, tras disparar contra una vivienda

    Detenido un joven en San Nicolás por un hecho de Robo Calificado en un taller mecánico

    Un joven fue detenido en San Nicolás tras agredir a policías durante un operativo de control

    San Nicolás: detenido por irrumpir violentamente en la casa de su hermana

    San Nicolás: ciclista herido tras ser golpeado por la puerta de un auto en Garibaldi al 600

    San Nicolás y la inauguración de cine en 2026: Santiago Passaglia presentó el proyecto

    Crisis en Ternium San Nicolás: realizaron último colado del alto horno y denunciaron 220 despidos

    Peregrinación Pergamino- San Nicolás: ¿Cómo hacer para inscribirse a esta experiencia de fe?

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Los tercios de la segunda sección electoral: Nanni (PJ) Blanco (LLA) Passaglia (Hechos)

    Segunda Sección Electoral: el kirchnerismo podría imponerse en una elección reñida. Disputa contra Hechos

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El gran diseñador Giorgio Armani. genio de la moda y tendencias

    Murió Giorgio Armani, el icónico diseñador italiano, a los 91 años en Milán
    Dos detenidos por robo de caños de una cancha en San Nicolás.

    Aprehendieron a dos hombres en San Nicolás por robar caños de hierro de una cancha en zona sur

    Emergencia agropecuaria: el gobierno nacional reglamentó su preocupación por las inundaciones

    Emergencia agropecuaria: el gobierno nacional "reglamentó" su preocupación por las inundaciones

    Detuvieron a un joven con perímetro de acercamiento a su hermana en San Nicolás.

    San Nicolás: aprehendido un joven por violar una restricción perimetral y resistirse a la policía

    El senado de la Nación Argentina en una jornada clave.

    Jornada clave en el Senado: la oposición desafía vetos y decretos de Milei