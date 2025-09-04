San Nicolás: aprehendido un joven por violar una restricción perimetral y resistirse a la policía

Detuvieron a un joven con perímetro de acercamiento a su hermana en San Nicolás. LaOpinion

Un joven de 25 años fue aprehendido en la zona de calle Ugarte al 800, San Nicolás, por personal de la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL), luego de ser encontrado en el domicilio de su hermana de 23 años, quien presentó un oficio judicial con prohibición de acercamiento vigente.

El joven se resistió pero terminó detenido Al momento de la intervención policial, el individuo opuso resistencia, por lo que fue trasladado a la dependencia correspondiente. La víctima radicó la denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia (CMyF).

La causa quedó caratulada como “Resistencia a la autoridad”, con intervención de la UFI N° 1 del Departamento Judicial San Nicolás. El fiscal dispuso la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal y otorgó la libertad del acusado en la mañana de este jueves.

