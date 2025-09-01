En la zona céntrica de San Nicolás, fue detenido a un hombre por disturbios en la vía pública

Aprehendido un sujeto en el centro de San Nicolás ocasionando disturbios en ebriedad. Diario El Norte

Un hombre de 38 años fue aprehendido este domingo en San Nicolás luego de protagonizar disturbios en la vía pública en evidente estado de ebriedad, en la zona céntrica de Mitre al 400, donde efectivos policiales acudieron tras recibir un aviso de vecinos.

Detenido el involucrado y traslado a sede policial Al llegar al lugar, constataron que el individuo se encontraba alterando el orden en plena calle. Ante esta situación, el personal procedió a su aprehensión inmediata y posterior traslado a la dependencia policial correspondiente. Allí se labraron las actuaciones judiciales bajo la carátula: “Infracción a los artículos 72 y 74 de la Ley 8031”.

Finalmente, y tras la intervención judicial, el hombre fue notificado de la formación de la causa y recuperó la libertad conforme a lo dispuesto por la autoridad interviniente.

Compartí esta nota en redes sociales:





