Un joven fue detenido en San Nicolás tras agredir a policías durante un operativo de control

Un joven detenido en San Nicolás tras resistirse a un control policial. Diario El Norte

Un operativo de control en San Nicolás finalizó con la aprehensión de un joven de 26 años, en un procedimiento conjunto realizado por efectivos de la Policía de la Provincia y de la Policía de la Nación en horas del martes.

Resistencia del sujeto que terminó detenido El sujeto fue interceptado para ser identificado, pero se resistió al procedimiento y adoptó una actitud hostil contra los uniformados. En medio del forcejeo, llegó a agredir físicamente a los efectivos, aunque ninguno resultó con lesiones.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 del Departamento Judicial San Nicolás, que dispuso la notificación bajo el Artículo 60 del Código Procesal Penal y que el detenido permanezca alojado en sede policial.

