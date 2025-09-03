miércoles 03 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Un joven fue detenido en San Nicolás tras agredir a policías durante un operativo de control

    Un joven de 26 años fue aprehendido en San Nicolás tras resistirse a un control policial y agredir a los efectivos. Interviene la UFI N°1.

    3 de septiembre de 2025 - 12:00
    Un joven detenido en San Nicolás tras resistirse a un control policial.

    Un joven detenido en San Nicolás tras resistirse a un control policial.

    Diario El Norte

    Un operativo de control en San Nicolás finalizó con la aprehensión de un joven de 26 años, en un procedimiento conjunto realizado por efectivos de la Policía de la Provincia y de la Policía de la Nación en horas del martes.

    Lee además
    Detenido por Robo en un taller mecánico en San Nicolás y retenido por el dueño.

    Detenido un joven en San Nicolás por un hecho de Robo Calificado en un taller mecánico
    Detenido un sujeto tras intentar ingresar a la vivienda de su hermana en San Nicolás.

    San Nicolás: detenido por irrumpir violentamente en la casa de su hermana

    Resistencia del sujeto que terminó detenido

    El sujeto fue interceptado para ser identificado, pero se resistió al procedimiento y adoptó una actitud hostil contra los uniformados. En medio del forcejeo, llegó a agredir físicamente a los efectivos, aunque ninguno resultó con lesiones.

    La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°1 del Departamento Judicial San Nicolás, que dispuso la notificación bajo el Artículo 60 del Código Procesal Penal y que el detenido permanezca alojado en sede policial.

    Temas
    Seguí leyendo

    Detenido un joven en San Nicolás por un hecho de Robo Calificado en un taller mecánico

    San Nicolás: detenido por irrumpir violentamente en la casa de su hermana

    San Nicolás: ciclista herido tras ser golpeado por la puerta de un auto en Garibaldi al 600

    San Nicolás y la inauguración de cine en 2026: Santiago Passaglia presentó el proyecto

    Crisis en Ternium San Nicolás: realizaron último colado del alto horno y denunciaron 220 despidos

    Peregrinación Pergamino- San Nicolás: ¿Cómo hacer para inscribirse a esta experiencia de fe?

    Violento ataque en barrio Las Mellizas de San Nicolás. Destrozaron una casa y golpearon a un joven

    San Nicolás: balearon a un hombre en el marco de una discusión familiar en barrio Belgrano

    San Nicolás: detuvieron a un hombre que apedreó la casa de un vecino e intentó agredir a la policía

    San Nicolás: un adolescente resultó herido tras un choque entre moto y auto en Av. Morteo y Av. Falcón

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Herido un ciclista tras chocar la puerta de un automóvil en San Nicolás.

    San Nicolás: ciclista herido tras ser golpeado por la puerta de un auto en Garibaldi al 600

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Se pudo recuperar el Chevrolet Agile con pedido de secuestro
    Robos en Zárate

    Chevrolet Agile con pedido de secuestro en Lima
    Detenido por Robo en un taller mecánico en San Nicolás y retenido por el dueño.

    Detenido un joven en San Nicolás por un hecho de Robo Calificado en un taller mecánico

    Indignación en baradero: compraron una moto en la subasta municipal y aún no se la entregaron
    indignación en Baradero

    Baradero: compraron una moto en la subasta municipal y aún no se la entregaron

    Comenzó la subasta del histórico edificio de la ex clínica San Pedro

    Comenzó la subasta del histórico edificio de la ex clínica San Pedro

    Organizada por Yumbrel, la propuesta convoca a la comunidad a celebrar el arte en sus diferentes expresiones,

    Pergamino se prepara para vivir la Muestra Anual de Yumbrel