El Barbero de Sevilla vuelve con una versión especial para disfrutar en familia

Tres únicas funciones. La premiada versión de El Barbero de Sevilla vuelve al Konex con una propuesta divertida para toda la familia.

Uno de los grandes clásicos de la ópera universal regresa con una propuesta renovada, dinámica y accesible para las nuevas generaciones. El Barbero de Sevilla , la célebre obra de Gioachino Rossini , vuelve a escena de la mano de la prestigiosa y multipremiada Juventus Lyrica , junto con la Asociación Fígaro , en una versión especialmente adaptada para toda la familia, con especial atractivo para niños, adolescentes y quienes deseen acercarse por primera vez al mundo de la ópera.

Cultura y espectáculos Una cosa de locos: alumnos de la Granja San Camilo subirán a escena en el Teatro Unión Ferroviaria

El reestreno será este domingo 28 a las 16:00 en el Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131, Ciudad de Buenos Aires ), donde ofrecerá apenas tres funciones: el 28 de junio, el 5 y el 12 de julio. Las entradas pueden adquirirse desde 25.000 pesos a través de la web del Konex.

La propuesta, que obtuvo el Premio ACE 2025 al Mejor Espectáculo Infantil y tres Premios Hugo en la categoría infantil-juvenil, transforma la tradicional ópera en una experiencia divertida, participativa y llena de humor, sin perder la riqueza musical que convirtió a Rossini en uno de los compositores más influyentes de la historia.

Con una puesta fresca y desfachatada, el público acompaña las aventuras de Fígaro, Rosina, el Conde de Almaviva, Basilio, Bártolo y Berta en una comedia de enredos que invita a cantar, reír y dejarse llevar por las melodías más famosas del repertorio operístico.

La directora y autora de esta adaptación, María Jaunarena, explicó que el principal desafío fue tender un puente entre la música clásica y las nuevas generaciones. "El objetivo fue convertir la obra en un vehículo para que chicos y adolescentes puedan disfrutar de una de las partituras más queridas de todos los tiempos y descubrir un universo artístico capaz de despertar la creatividad, la curiosidad y la sensibilidad", señaló.

El Barbero de Sevilla: un clásico que sigue conquistando generaciones

La historia relata las ingeniosas estrategias del Conde de Almaviva para conquistar a Rosina, una joven mantenida bajo la estricta tutela del avaro doctor Bártolo. Con la ayuda del carismático Fígaro, el barbero más famoso de la ópera, el Conde recurre a disfraces, engaños y situaciones disparatadas para acercarse a la joven y concretar su amor.

El espectáculo tiene una duración de 1 hora y 15 minutos y cuenta con las actuaciones de Gabriel Carasso (Fígaro), Laura Penchi (Rosina), Patricio Oliveira (Conde de Almaviva), Mirko Tomas (Bártolo), Walter Schwarz (Basilio) y Cecilia Pérez San Martín (Berta), acompañados por músicos en vivo bajo la dirección artística de María Jaunarena.

Arte para formar nuevos públicos

La producción es impulsada por la Asociación Fígaro, una organización sin fines de lucro nacida en el ámbito de Juventus Lyrica, dedicada a desarrollar propuestas artísticas que acerquen el teatro y la música a niños, adolescentes y familias.

Su misión es utilizar el arte como herramienta de formación, promoviendo la creatividad, la empatía, el pensamiento crítico y la participación cultural. A lo largo de su trayectoria, Juventus Lyrica desarrolló programas educativos que alcanzaron a más de 18.000 estudiantes y familias, experiencia que dio origen a esta nueva asociación enfocada en la creación de espectáculos especialmente diseñados para las nuevas generaciones.