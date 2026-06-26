Un fin de semana con propuestas para todos los gustos en Pergamino

Este viernes en Habemus Theatrum se despide la obra Yo ya no, escrita y dirigida por Pablo Bocanera.

La agenda cultural del fin de semana en Pergamino ofrece opciones para todas las edades e intereses. Desde los estrenos de Supergirl y Obsession en Cinema Pergamino hasta espectáculos teatrales, conciertos, peñas, muestras de arte, encuentros de emprendedores, actividades literarias y recorridos por los museos de la ciudad y la región, la propuesta invita a disfrutar de tres jornadas cargadas de cultura, entretenimiento y espacios de encuentro.

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Cultura y espectáculos Música en vivo, obras, cine y exposiciones: qué hacer este fin de semana en Pergamino

En la galería ArteMás se habilitó la muestra Obraje, de los artistas locales Miguel Vecino y Paulo Scarlato. La muestra propone un recorrido por obras, objetos y piezas concebidas como procesos abiertos, en permanente construcción y reflexión.

Echevarría 555. Hasta el 30, los miércoles, jueves y viernes de 17:30 a 19:30. Entrada libre y gratuita. Instagram: @artemas.pergamino

Este viernes Cinema Pergamino se estrenan las películas Supergirl y Obsession. Además, continúa en cartel Toy Story 5 y ya se anuncia la esperada avant premiere de Minions y Monstruos.

Complejo LA OPINION Plaza. Más información y reserva de entradas al 2477 414211 (solo por la tarde). Días y horarios de proyecciones en el Instagram: @cinemaperga

El Yerta Club Cultural

Impro en cuotas

Este viernes en El Yerta Club Cultural habrá teatro con Impro en cuotas. Será la cuarta función de Imrpo al fondo, de la mano de Jarana, invitadps especiales de la ciudad de Colón. En esta ocasión la propuesta es que el público traiga un objeto (cuchara, auricular, gorra, etcétera).

Estrada 1953, a las 21:00. Anticipadas en venta al 2477 673581. Más información al 2477 550011 o al Instagram @elyertacc

Barra y servicio de bufet autogestionado por el espacio.

Bufet 88 bailable

Música y baile

Este viernes habrá música y baile en Bufet 88. Este viernes se presenta ña agrupación Apasionados. En las dos veladas se contará con la musicalización del DJ Gustavo.

Almafuerte 160, viernes a las 21:30. Anticipadas para ambas noche a $6000. Reservas al 2477 454321.

Ritmo Club Resto Bar

Cumbia, rap y tango

Ritmo Club Resto Bar anuncia su programación del fin de semana: este viernes se presenta la banda de cumbia Simón El Vikingo ($5000). El sábado llegará el festival de rap Corona de Fuego. El domingo vuelve El Club del Tango con un homenaje a Carlos Gardel. Artistas en vivo e invitados ($5000).

Avenida Alsina 950. Viernes a las 21:30; sábado a las 19:30; domingo a las 20:30. Reservas al 2477 318000.

Habemus Theatrum

Yo ya no

Este viernes en Habemus Theatrum se despide la obra Yo ya no, escrita y dirigida por Pablo Bocanera. La obra cuenta con las actuaciones de Lorena Capriotti, Mariela Enrico, Andrea Venticinque y Yésica Lucero, además de la asistencia de dirección de Claudia Albana.

Jujuy 227, viernes a las 21:00. Anticipadas: 2477 451467.

Club Centenario

Apasio Nados y Chelo La Bestia

Este domingo se presenta en el salón de eventos Club Centenario Apasio Nados y Chelo La Bestia.

Avenida Juan B. Justo 2100-2198, a las 22:00. Damas gratis. Reservas para el sábado al whatsApp 2477597446.

Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez

Club de Lectores y Preparación física

Este viernes y sábado habrá actividades en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez. El viernes El Club de Lectores presenta Lectores anónimos. El sábado habrá una jornada de actualización de preparación física, a cargo de Horacio Anselmi.

Avenida Colón 635, viernes de 18:00 a 20:00; sábado de 9:00 a 17:00. Instagram: @bibliotecamenendez

Teatro Unión Ferroviaria

Banda Municipal

Este domingo la Banda Municipal brindará un concierto en el Teatro Unión Ferroviaria. La agrupación dirigida por Ignacio Kaths hará un repaso de todo su repertorio.

Avenida Alsina 530, a las 19:00. Entrada $6000.

El Hogar de la Francesa

Siembra

Este domingo, El Hogar de la Francesa abrirá sus puertas para recibir la primera edición de Siembra, encuentro de creadores, una propuesta que busca reunir a emprendedores, artesanos y vecinos en una jornada dedicada al intercambio, la creatividad y la construcción de comunidad.

Avenida Alsina 748, de 11:00 a las 18:00. Entrada libre y gratuita.

Escuela Agrotécnica

Mateada con amigos

Este domingo en la Escuela Agrotécnica Pergamino se desarrollará una jornada solidaria que combinará música, entretenimiento y espíritu colaborativo. Actuarán Grupo Sendero, Los Musiqueros y otros artistas invitados. Además habrá sorteos, feria de emprendedores y productores regionales, servicio de bufet, juegos y actividades recreativas para todas las edades.

Rutas provincial 32 y nacional 188, desde las 14:00.

Museo Héroes de Malvinas

Visita

El Museo Héroes de Malvinas podrá visitarse de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábados, de 16:30 a 20:00; y sábado y domingos, de 10:00 a 13:00.

Alsina 383, dentro del predio del ex Ferrocarril Mitre. Entrada libre y gratuita.

Casa Natal Illia

Visita al Museo

El Museo Casa Natal Don Arturo Illia, una de las pocas casas natales de presidentes argentinos que se mantienen en pie en el país y que sigue perteneciendo a la familia, tiene visitas guiadas los sábados, de 16:00 a 18:00 y domingos, de 10:00 a 12:00. Entrada libre y gratuita.

Avenida Jáuregui y Becerra.

Mariano Benítez

Museo Batallas de Cepeda

El Museo Batallas de Cepeda ubicado en la localidad de Mariano Benítez, podrá visitarse los sábados, domingos y feriados de 14:30 a 16:30. Durante el recorrido los visitantes pueden conocer tres unidades temáticas principales: Las Batallas, la historia del pueblo y la Casa Villanueva. Como siempre, el acceso será libre y gratuito, con el objetivo de favorecer la visita de vecinos, turistas y escuelas de la región.

Museo Municipal

Historia de Pergamino

En el Museo Municipal “Giuníppero Castellano”, las visitas se pueden realizar de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00; jueves, viernes y sábado, de 16:30 a 20:00; sábado y domingos, de 10:00 a 13:00. Entrada libre gratuita.

Avenida Alsina 405. Más información a los teléfonos: 2477 412374 ó 2477 680129. Instagram: @museopergamino Informes e inscripción: [email protected]