Cultura prepara unas vacaciones de invierno con espectáculos, talleres y propuestas inclusivas para la familia

El titular de la Subsecretaría de Cultura, Diego Morello, dialogó con el programa Fuera de Página.

La Subsecretaría de Cultura de Pergamino ya tiene en marcha los preparativos para las vacaciones de invierno 2026. La programación, que se extenderá del 20 al 31 de julio, incluirá espectáculos, talleres y actividades recreativas destinadas a niños y familias, con propuestas distribuidas en la Escuela Municipal de Bellas Artes, la Biblioteca Pública Municipal Dr. Joaquín Menéndez y el Museo Municipal .

El anuncio fue realizado por el subsecretario de Cultura, Diego Morello , durante una entrevista en el programa Fuera de Página , donde brindó detalles de una agenda que volverá a tener carácter gratuito y que buscará repetir el éxito de convocatoria alcanzado durante el receso invernal del año pasado.

“Hace meses que venimos trabajando en lo que van a ser las vacaciones 2026. Nosotros tenemos planeado para este año actividades en nuestros espacios que son la Escuela Municipal de Bellas Artes, la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez y el Museo Municipal. Son actividades que organiza la Subsecretaría de Cultura totalmente gratuitas”, señaló.

Entre las novedades más importantes de esta edición, Morello destacó la incorporación de un segmento especialmente pensado para niños con trastornos del espectro autista y otras condiciones que requieren entornos adaptados.

“El año pasado para nosotros fue un quiebre interesante porque tuvimos muy buena repercusión con todo lo que hicimos, no solo para los chicos de nuestra ciudad sino también para mucha gente que vino de la zona, que se informaba a través de las redes de los espacios. Este año apostamos a lo mismo y estamos trabajando mucho para eso”, expresó.

En ese marco, explicó que una de las iniciativas surgió a partir de una demanda planteada por las familias durante el receso anterior. “Vamos a tener, un pedido del año pasado que venimos trabajando con el área de Discapacidad junto a Belén Busalacchi, un segmento que se va a llamar La Hora Distendida, que tiene que ver con preparar espacios donde los chicos que tengan, por ejemplo autismo, puedan participar de las actividades que hacemos y puedan ser parte de los festejos de vacaciones de invierno”.

El funcionario consideró que se trata de una materia pendiente que la gestión buscó atender. “Nos pareció que estábamos con una deuda desde el año pasado. Para esto también hay una capacitación para el personal del área de Cultura. Es un desafío muy grande que nos tiene muy entusiasmados”.

Regresan los personajes de la Casa de Mickey Mouse

Otra de las propuestas centrales volverá a desarrollarse en la Escuela Municipal de Bellas Artes, donde se presentará una nueva versión de la exitosa experiencia inspirada en la Casa de Mickey Mouse.

“Este año vamos a estar en Bellas Artes con todo lo que es la Casa de Mickey Mouse, con nuevos personajes. Nos pasa con estos personajes que son transversales a todas las generaciones. Los hemos llevado a actividades de tercera edad y los abuelos están fascinados”, comentó Morello.

El subsecretario destacó que la iniciativa tuvo una excelente recepción durante 2025 y que por eso decidieron ampliar la propuesta. “Nos dio muy buen resultado el año pasado y lo que funciona se repite. Incorporamos más personajes y un show que les va a gustar, con tecnología. No puedo contar mucho, pero se van a sorprender con las cosas que van a ir apareciendo en el show”.

Según adelantó, el espectáculo final estará acompañado por diversas actividades previas. “Va a haber un show final en Bellas Artes, pero antes de eso va a haber diferentes talleres que, además, este año empezamos a articular con empresas e instituciones”.

Videojuegos, ecología y mitos argentinos

La programación también incluirá nuevas propuestas en la Biblioteca Menéndez y el Museo Municipal.

“Estamos hablando con el gremio de Uthgra para que se puedan sumar a dar un taller de gastronomía para niños. Estamos haciendo diferentes convenios con empresas y hay una muy importante que va a estar acompañándonos en la Biblioteca donde vamos a estar girando en torno a dos cosas: Mario y Luigi Bros y una parte de ecología, y que, por supuesto, tenga que ver con la lectura”, explicó.

Por su parte, el Museo Municipal albergará una exposición temática vinculada al imaginario popular argentino.

“En el Museo Municipal vamos a estar con una muestra de Mitos Urbanos Argentinos, con actividades que tengan que ver con todas estas historias urbanas de nuestro país. Se trata de una muestra de la que forma parte la Biblioteca Nacional, pero que además nosotros le vamos a aportar nuestros talleres para que los chicos puedan recorrer la obra y hacer algún trabajo”.

Con una programación que combinará entretenimiento, aprendizaje e inclusión, la Subsecretaría de Cultura se prepara para afrontar dos semanas de intensa actividad. “Serán 15 días muy intensos para nosotros”, resumió Morello.