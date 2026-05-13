Salto intensifica la limpieza del canal en Ruta 191 y Barrio Triángulo para prevenir anegamientos

Luego de las tareas realizadas con maquinaria pesada junto a la Dirección de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires, este miércoles, Salto continúa con la limpieza manual del canal en la zona de la Ruta 191 y el Barrio Triángulo.

El municipio de Salto continúa este miércoles con los trabajos de limpieza y mantenimiento del canal ubicado en la zona de la Ruta Provincial 191 y el Barrio Triángulo, una intervención clave para mejorar el drenaje pluvial y reducir el riesgo de anegamientos ante futuras lluvias.

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Luego de las tareas iniciales realizadas con maquinaria pesada en conjunto con la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires, las cuadrillas municipales avanzan ahora con una etapa de limpieza manual en sectores puntuales del canal.

Los operarios llevan adelante el retiro de residuos acumulados, ramas y malezas que dificultan el normal escurrimiento del agua. Estas acciones permiten despejar los conductos y asegurar el correcto funcionamiento de los desagües pluviales, fundamentales para evitar obstrucciones y minimizar problemas durante períodos de intensas precipitaciones.

Desde el Municipio destacaron que el mantenimiento periódico de canales y desagües constituye una de las prioridades de la gestión local, ya que se trata de una tarea esencial para preservar la infraestructura urbana y brindar mayor seguridad a los vecinos.

La acumulación de basura y vegetación puede generar taponamientos que afectan el drenaje natural del agua, provocando anegamientos en calles y barrios. Por ello, estas intervenciones preventivas permiten anticiparse a posibles inconvenientes y sostener en buen estado el sistema hidráulico de la ciudad.

Los trabajos continuarán en otros sectores de Salto

Una vez finalizadas las tareas en la zona de Ruta 191 y Barrio Triángulo, los equipos municipales se trasladarán a otros puntos estratégicos del distrito para continuar con el plan integral de mantenimiento.

Las próximas intervenciones están previstas en el Barrio 40 Viviendas y en el sector de la Pista de Ciclismo, donde también se realizarán trabajos de limpieza y acondicionamiento de canales.

Con este operativo, la Municipalidad de Salto reafirma su compromiso con la prevención, el cuidado del ambiente y el mantenimiento de obras fundamentales para el correcto funcionamiento de la ciudad.