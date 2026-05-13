miércoles 13 de mayo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Salto intensifica la limpieza del canal en Ruta 191 y Barrio Triángulo para prevenir anegamientos

    Salto avanza con tareas de desmalezamiento y retiro de residuos para optimizar el escurrimiento del agua y evitar obstrucciones en desagües pluviales.

    13 de mayo de 2026 - 10:58
    Luego de las tareas realizadas con maquinaria pesada junto a la Dirección de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires, este miércoles, Salto continúa con la limpieza manual del canal en la zona de la Ruta 191 y el Barrio Triángulo.

    Luego de las tareas realizadas con maquinaria pesada junto a la Dirección de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires, este miércoles, Salto continúa con la limpieza manual del canal en la zona de la Ruta 191 y el Barrio Triángulo.

    saltociudad.com.ar

    El municipio de Salto continúa este miércoles con los trabajos de limpieza y mantenimiento del canal ubicado en la zona de la Ruta Provincial 191 y el Barrio Triángulo, una intervención clave para mejorar el drenaje pluvial y reducir el riesgo de anegamientos ante futuras lluvias.

    Lee además
    Salto genera hasta 90 toneladas de residuos por día y preocupa el mal uso de los puntos verdes.

    Salto genera hasta 90 toneladas de residuos por día y alertan por el mal uso de los puntos verdes
    Se llevó a cabo una nueva edición del programa Sé Turista en tu Ciudad.

    Salto: Sé Turista en tu Ciudad, una nueva jornada de turismo rural reunió a decenas de vecinos

    Limpieza del canal en Ruta 191 y Barrio Triángulo

    Luego de las tareas iniciales realizadas con maquinaria pesada en conjunto con la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires, las cuadrillas municipales avanzan ahora con una etapa de limpieza manual en sectores puntuales del canal.

    Los operarios llevan adelante el retiro de residuos acumulados, ramas y malezas que dificultan el normal escurrimiento del agua. Estas acciones permiten despejar los conductos y asegurar el correcto funcionamiento de los desagües pluviales, fundamentales para evitar obstrucciones y minimizar problemas durante períodos de intensas precipitaciones.

    Mantenimiento preventivo para proteger la infraestructura urbana

    Desde el Municipio destacaron que el mantenimiento periódico de canales y desagües constituye una de las prioridades de la gestión local, ya que se trata de una tarea esencial para preservar la infraestructura urbana y brindar mayor seguridad a los vecinos.

    La acumulación de basura y vegetación puede generar taponamientos que afectan el drenaje natural del agua, provocando anegamientos en calles y barrios. Por ello, estas intervenciones preventivas permiten anticiparse a posibles inconvenientes y sostener en buen estado el sistema hidráulico de la ciudad.

    Los trabajos continuarán en otros sectores de Salto

    Una vez finalizadas las tareas en la zona de Ruta 191 y Barrio Triángulo, los equipos municipales se trasladarán a otros puntos estratégicos del distrito para continuar con el plan integral de mantenimiento.

    Las próximas intervenciones están previstas en el Barrio 40 Viviendas y en el sector de la Pista de Ciclismo, donde también se realizarán trabajos de limpieza y acondicionamiento de canales.

    Con este operativo, la Municipalidad de Salto reafirma su compromiso con la prevención, el cuidado del ambiente y el mantenimiento de obras fundamentales para el correcto funcionamiento de la ciudad.

    Temas
    Seguí leyendo

    Salto genera hasta 90 toneladas de residuos por día y alertan por el mal uso de los puntos verdes

    Salto: Sé Turista en tu Ciudad, una nueva jornada de turismo rural reunió a decenas de vecinos

    Secuestran un auto en Salto por alcoholemia positiva y música a alto volumen en la vía pública

    Banco de Medicamentos Solidario: vecinos de Salto continúan acercando donaciones al Hospital

    Salto: Andrea Gianini fue distinguida en Diputados por su trabajo en inclusión

    Salto: Juegos Bonaerenses, abren la inscripción para disciplinas culturales en toda la provincia

    "Bebe y Disfruta": estudiantes de Salto concretaron un proyecto que mejora el espacio público

    San Pedro ajusta la zonificación para destrabar la aprobación provincial del uso del suelo

    Le robaron al cura de Arrecifes mientras celebraba misa en la parroquia San José

    Salud Escolar en Ramallo: controles médicos, vacunación y charlas preventivas en las escuelas

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Un insólito hecho delictivo ocurrió en Arrecifes, mientras se estaba desarrollando la misa vespertina en la Iglesia San José de los Arrecifes, templo central de la ciudad.

    Le robaron al cura de Arrecifes mientras celebraba misa en la parroquia San José

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La primera jornada de capacitación se llevó adelante en la sede de la Fundación CRUP y reunió a cerca de 180 emprendedores locales, distribuidos en tres turnos de cursada.

    Impulso a emprendedores de Pergamino: comenzaron las capacitaciones del Programa Microcréditos
    El Departamento Ejecutivo Municipal remitió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que busca modificar la normativa vigente sobre el uso del suelo en el distrito.

    San Pedro ajusta la zonificación para destrabar la aprobación provincial del uso del suelo

    Las artistas rosarinas presentan en ArteMás una propuesta donde el arte textil se transforma en lenguaje artístico, memoria y reflexión colectiva.
    Cultura

    Textimoniales: una muestra cargada de identidad y memoria en ArteMás

    Entrenamiento y pasión en el Gimnasio Municipal: el bádminton sigue creciendo en Pergamino. video

    El bádminton, una nueva alternativa deportiva que crece en Pergamino

    El relevamiento  comenzó  sobre Avenida de Mayo, identificó obstáculos concretos en veredas, comercios y espacios públicos.

    Pergamino busca derribar barreras: impulsan un relevamiento para construir una ciudad más accesible