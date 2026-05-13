Salto avanza con el plan de recuperación vial y ya intervino más de 80 cuadras en la ciudad

El Plan de Recuperación Vial y Mantenimiento Urbano que lleva adelante la Municipalidad de Salto ya superó las 80 cuadras intervenidas en distintos puntos de la ciudad y las localidades.

El Municipio de Salto continúa desarrollando el Plan de Recuperación Vial y Mantenimiento Urbano, una iniciativa que ya permitió intervenir más de 80 cuadras en distintos sectores de la ciudad y también en las localidades del distrito. El objetivo es optimizar la transitabilidad y consolidar una infraestructura urbana más segura y accesible para todos los vecinos.

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El programa impulsado por el gobierno local contempla una serie de trabajos destinados a mejorar el estado de las calles, veredas y espacios de circulación peatonal. Entre las tareas que se vienen ejecutando se destacan la reparación y puesta en valor de veredas, la nivelación de superficies deterioradas, la construcción y adecuación de rampas y el acondicionamiento de esquinas consideradas estratégicas.

Además, el plan incluye intervenciones orientadas a reforzar la accesibilidad urbana, facilitando el desplazamiento de personas con movilidad reducida, adultos mayores y vecinos que transitan diariamente por sectores de alto movimiento.

Las obras se llevan adelante de manera progresiva, con un esquema de trabajo que prioriza las zonas con mayor circulación y aquellos puntos donde las mejoras resultan más necesarias para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y comodidad.

Accesibilidad y seguridad como ejes del plan municipal

Uno de los principales objetivos del Plan de Recuperación Vial y Mantenimiento Urbano es consolidar una ciudad más inclusiva. Por ese motivo, la accesibilidad ocupa un lugar central dentro de las intervenciones, con la incorporación de rampas y la adecuación de espacios públicos para que puedan ser utilizados por todos los ciudadanos en igualdad de condiciones.

Las mejoras también apuntan a reforzar la seguridad en la vía pública, reduciendo riesgos derivados del deterioro de veredas y esquinas, y facilitando la circulación en entornos educativos, centros de salud, barrios y sectores clave del entramado urbano.

En este contexto, el intendente Camilo Alessandro recorrió algunos de los sectores donde se ejecutaron las obras. Lo hizo acompañado por personal del área de Salud y por Valentino, un joven saltense que participó del seguimiento de los trabajos vinculados con la accesibilidad urbana.

El plan de mantenimiento urbano continuará en nuevos sectores

Desde la Municipalidad de Salto destacaron que las tareas forman parte de un esquema sostenido de mantenimiento y recuperación del espacio público, con intervenciones programadas en diferentes barrios y localidades del partido.

La meta es continuar ampliando el alcance del plan para llegar a más sectores y consolidar una ciudad ordenada, segura y preparada para responder a las necesidades cotidianas de la comunidad.

Con más de 80 cuadras ya intervenidas, el Plan de Recuperación Vial y Mantenimiento Urbano se consolida como una de las principales herramientas de gestión para mejorar la infraestructura local y elevar la calidad de vida de los vecinos de Salto.