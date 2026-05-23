El oriundo de Arrecifes Canapino se queda sin equipo en TC Pick Up tras la salida del Canning Motorsport

Noticia resonante dentro de la TC Pick Up, generándose el interrogante de qué forma continuará ahora el arrecifeño dentro de la divisional. El equipo campeón decidió no seguir en la categoría.

El automovilismo argentino recibió una noticia inesperada en las últimas horas, el Canning Motorsport decidió retirarse de la TC Pick Up y puso en venta la Chevrolet S-10 campeona que conducía el piloto de la ciudad de Arrecifes , Agustín Canapino. La determinación abrió un fuerte interrogante sobre cómo continuará el piloto dentro de la divisional.

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La escuadra liderada por Gustavo Lema y Walter Pérez confirmó que no seguirá compitiendo en la categoría debido a cuestiones presupuestarias y operativas. La noticia sorprendió dentro del ambiente de la ACTC, especialmente porque el equipo venía de consagrarse campeón junto a Canapino.

Desde el entorno del equipo explicaron que la continuidad en múltiples categorías, como TC, TC Pista, TN y el Mouras, volvió imposible sostener la estructura en las Pick Up.

“Decidimos poner a la venta la Pick Up y liberar a Agustín para que defina cómo seguirá en la categoría”, señalaron desde el equipo.

El futuro de Agustín Canapino en la categoría

El piloto de Arrecifes ocupa actualmente el cuarto lugar del campeonato y era una de las principales referencias de la categoría. Por eso, cuesta imaginarlo fuera de la estructura del Canning Motorsport o incluso alejándose de la TC Pick Up.

Ahora, Canapino deberá analizar distintas alternativas para continuar compitiendo. La próxima fecha está programada para el fin de semana del 28 de junio y todavía resta confirmar si se disputará en Balcarce o nuevamente en La Plata.

Dentro del ambiente automovilístico ya comenzaron las especulaciones sobre posibles equipos interesados en sumar al múltiple campeón argentino.

Los motivos económicos detrás de la decisión

Desde el Canning Motorsport detallaron que la separación de calendarios entre las Pick Up y el Mouras generó un aumento considerable en los costos logísticos y operativos.

“Se vienen carreras donde se separan las Pick Up del Mouras y eso implica un movimiento mucho mayor. Preferimos parar antes de comprometer el resto de las categorías”, explicaron.

Además, dejaron abierta la posibilidad de que quien compre la Chevrolet S-10 pueda eventualmente contar con Canapino como piloto, aunque aclararon que el equipo no continuará en esta etapa dentro de la divisional.