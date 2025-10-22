Se entregó "Zanahoria" Ferreyra, el prófugo de la cárcel de Baradero

En las últimas horas, se entregó ante las autoridades de San Nicolás el prófugo apodado “Zanahoria” Ferreyra, quien era buscado desde su fuga del Penal N° 11 de Baradero . Su presentación voluntaria ante la Comisaría Primera se produjo luego de varios días de intensa búsqueda y coordinación entre fuerzas policiales de la región.

Ferreyra, además de enfrentar cargos por evasión, estaba imputado por un hecho de abuso sexual ocurrido en la zona de islas de San Pedro y por haber efectuado disparos contra una persona en ese mismo ámbito. Estas causas habían motivado un operativo de búsqueda extendido que involucró a las policías de San Pedro, Baradero y San Nicolás, con apoyo de Prefectura Naval.

Su entrega se considera un desenlace relevante en el operativo montado por las autoridades judiciales del Departamento San Nicolás, que ahora deberán definir su traslado y reingreso al sistema penitenciario.

La presentación de Ferreyra se produjo apenas un día después de la captura de Lautaro “Hepatitis” Casas, otro evadido del sistema penitenciario baraderense. Casas fue detenido en San Pedro tras una investigación encabezada por el Grupo Tareas Operativas de la Estación de Policía Comunal, que actuó bajo órdenes del Juzgado de Garantías N° 1.

El operativo permitió ubicarlo en una vivienda de calle Las Provincias al 2000, donde fue aprehendido sin resistencia. Casas estaba prófugo por una causa de abuso sexual con acceso carnal y una orden vigente por robo agravado, además de encontrarse en situación de evasión de la Unidad Penal N° 09 de Baradero.

Coordinación judicial y cierre de un ciclo de fugas

Con la entrega de Ferreyra y la captura de Casas, las autoridades judiciales consideran cerrado el ciclo de evasiones que en las últimas semanas había generado preocupación en la región. Ambos fueron puestos a disposición de las fiscalías correspondientes y se encuentran nuevamente bajo custodia.

Las investigaciones continúan para determinar las condiciones en las que se produjeron las fugas y las posibles responsabilidades dentro del ámbito penitenciario.