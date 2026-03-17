Operativos de tránsito en San Pedro: retuvieron 16 motos por irregularidades en controles preventivos

En el marco de un despliegue conjunto de control y prevención, la Dirección de Tránsito encabezó este lunes una serie de operativos de interceptación vehicular que concluyeron con la retención de 16 motocicletas.

En el marco de un operativo integral de prevención y control, la Dirección de Tránsito llevó adelante este lunes una serie de procedimientos que derivaron en la retención de 16 motocicletas por diversas irregularidades, en acciones coordinadas con fuerzas de seguridad desplegadas en sectores clave de la ciudad de San Pedro .

Los operativos se desarrollaron de manera simultánea en diferentes zonas consideradas críticas, donde se intensificaron las tareas de interceptación vehicular con el objetivo de reforzar la seguridad vial. La planificación incluyó una importante movilización de recursos humanos y logísticos para maximizar la cobertura territorial.

En ese contexto, los controles contaron con la participación activa de efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), quienes brindaron apoyo operativo y garantizaron el correcto desarrollo de los procedimientos.

Durante las inspecciones, los agentes constataron diversas infracciones que motivaron el secuestro de 16 motocicletas. Entre las principales faltas detectadas se encuentran la ausencia total o parcial de la documentación obligatoria para circular, así como el incumplimiento de normas básicas de seguridad, como el uso del casco reglamentario.

Desde fuentes oficiales indicaron que este tipo de controles apunta no solo a ordenar el tránsito, sino también a reducir los índices de siniestralidad y prevenir delitos vinculados al uso de vehículos sin la debida identificación o procedencia acreditada.

Algunos conductores regularizaron su situación en el lugar

A pesar del número de retenciones, el informe oficial destacó que cuatro motociclistas lograron regularizar su situación en el mismo punto de control. Estos conductores pudieron continuar su marcha luego de presentar la documentación requerida o corregir la falta de elementos de seguridad exigidos por la normativa vigente.

Las autoridades remarcaron que estos operativos continuarán desarrollándose de manera sostenida en distintos sectores de la ciudad, con el foco puesto en la concientización, el cumplimiento de las normas y la prevención de incidentes viales.