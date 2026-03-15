Llegan a San Pedro los campeones mundiales de Tango Pista Rosana Porres y Gustavo Ippolito

Los vigentes campeones mundiales de Tango Pista, Rosana Porres y Gustavo Ippolito, visitarán la ciudad de San Pedro el sábado 25 de abril para encabezar una jornada dedicada a la danza rioplatense.

Los campeones mundiales de Tango Pista, Rosana Porres y Gustavo Ippolito, visitarán la ciudad de San Pedro el próximo 25 de abril para participar de una jornada dedicada al tango. El evento incluirá un seminario de formación y una milonga abierta al público, con la posibilidad de compartir pista con los actuales referentes de la categoría Senior.

La presencia de Rosana Porres y Gustavo Ippolito representa una oportunidad única para los amantes del tango de la región. La pareja se consagró campeona en 2025 durante el prestigioso Tango BA Festival y Mundial , el evento internacional más importante de la disciplina.

Su consagración los posicionó entre las parejas más destacadas del circuito del tango de pista, una categoría que prioriza la conexión de la pareja, la musicalidad y el estilo tradicional de la danza rioplatense.

La jornada organizada en San Pedro incluirá un seminario de formación , destinado tanto a bailarines con experiencia como a quienes buscan perfeccionar su técnica. Durante la capacitación, los campeones compartirán herramientas vinculadas a la interpretación musical, la técnica de pista y la conexión en pareja.

El encuentro finalizará con una milonga abierta, donde los asistentes podrán poner en práctica lo aprendido y compartir la pista junto a Porres e Ippolito, en un espacio pensado para celebrar la cultura del tango.

Trayectoria y títulos de Rosana Porres y Gustavo Ippolito

La pareja llega a San Pedro con un amplio recorrido en festivales y competencias. Además de su coronación en el Mundial de Tango 2025, también obtuvieron el primer puesto en el certamen Milongueando Marabú.

Su palmarés incluye títulos en el Festival Provincial de Zárate, el Festival de la Costa “Son y Serán” y triunfos en las preliminares de Campana en las categorías Tango Pista, Vals y Milonga.

La actividad es organizada por Tango en Zapatillas y cuenta con el respaldo institucional del Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro, como parte de la agenda cultural prevista para el mes de abril. Quienes deseen realizar consultas o reservar entradas anticipadas pueden comunicarse al teléfono (3329) 327916.