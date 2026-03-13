viernes 13 de marzo de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • San Pedro: La LDS inicia una nueva etapa con Pablo Vigne como presidente

    La Liga de San Pedro renovó su Comisión Directiva 2026-2028. Vigne preside la entidad y Monfasani será la vicepresidenta.

    13 de marzo de 2026 - 12:06
    La Liga Deportiva Sampedrina renovó su Comisión Directiva para el periodo 2026-2028, con Pablo Vigne como presidente y Laura Monfasani en la vicepresidencia.

    La Liga Deportiva Sampedrina renovó su Comisión Directiva para el periodo 2026-2028, con Pablo Vigne como presidente y Laura Monfasani en la vicepresidencia.

    sanpedroinforma.com.ar

    La Liga Deportiva Sampedrina realizó su Asamblea General Ordinaria y oficializó la renovación de autoridades para el período 2026-2028. Pablo Rodrigo Vigne fue elegido presidente, acompañado por Laura Inés Monfasani como vicepresidenta, en el inicio de una nueva etapa institucional para el fútbol regional, sobre todo el de la ciudad de San Pedro.

    Lee además
    El Concejo Deliberante de San Pedro llevó a cabo la primera sesión ordinaria del año, una jornada que incluyó extensos debates y chicanas entre los ediles de los diferentes bloques.

    San Pedro: Cruces y fuertes debates en la primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante
    El Centro de Comercio, Industria y Turismo de San Pedro será sede el próximo martes 17 de marzo de una charla abierta titulada “Hablemos de Salud Mental: un compromiso de todos”. 

    San Pedro: Charla abierta sobre salud mental y prevención del suicidio

    Nueva Comisión Directiva 2026-2028

    Durante la jornada desarrollada el martes por la noche, los socios y representantes de la institución participaron del encuentro en el que se definió la conducción que tendrá a su cargo la organización del fútbol local durante los próximos dos años.

    La Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente manera:

    • Presidente: Pablo Rodrigo Vigne

    • Vicepresidenta: Laura Inés Monfasani

    • Secretario: Cristian Raúl Leguizamón

    • Prosecretario: Agustín Díaz González

    • Tesorero: Matías Iván Gómez

    • Protesorero: Javier Alberto Gorbarán

    La nueva estructura dirigencial buscará garantizar continuidad administrativa y fortalecer los procesos internos de la entidad, que cumple un rol central en la organización de los torneos oficiales de la región.

    Objetivos de la nueva gestión en el fútbol regional

    Desde la institución señalaron que uno de los principales desafíos será consolidar el trabajo conjunto con los clubes afiliados, promoviendo el desarrollo deportivo en todas las categorías.

    La conducción entrante apuntará a optimizar la planificación de competencias, reforzar el acompañamiento institucional y sostener el crecimiento del fútbol en San Pedro y su zona de influencia.

    Asimismo, se prevé avanzar en acciones que fortalezcan la organización interna y mejoren la coordinación de las actividades deportivas, en un contexto donde las ligas regionales cumplen un papel clave en la formación de jugadores y en la vida social de los clubes.

    Continuidad institucional y proyección futura

    La renovación de autoridades se enmarca en el esquema estatutario de la Liga Deportiva Sampedrina, que establece períodos de gestión definidos y mecanismos democráticos para la elección de sus representantes.

    Con esta nueva conducción, la entidad inicia una etapa que combinará continuidad y planificación estratégica, con el objetivo de sostener la actividad competitiva y acompañar el desarrollo de las instituciones que la integran.

    La expectativa está puesta en consolidar una agenda de trabajo que permita potenciar la organización de los torneos oficiales y fortalecer el vínculo entre la liga y los clubes.

    Temas
    Seguí leyendo

    San Pedro: Cruces y fuertes debates en la primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante

    San Pedro: Charla abierta sobre salud mental y prevención del suicidio

    San Pedro: El mercado inmobiliario suma incentivos con las nuevas reformas tributarias

    San Pedro presentó en Expoagro la 8ª Fiesta Provincial de la Naranja de Ombligo

    Tránsito municipal intensifica controles en San Pedro: 10 motos retenidas y un auto removido

    San Pedro: Cecilio Salazar recorrió las obras finales del Hotel Azahar junto a Víctor Fera

    Rivas cuestiona proyecto de La Libertad Avanza en San Pedro: "Quieren crear algo que ya existe"

    San Pedro: La Libertad Avanza impulsa en el HCD el programa "Jóvenes Legislando" para estudiantes secundarios

    8M en San Pedro: acto y reclamos al Gobierno por políticas de género

    San Pedro participó del Encuentro Nacional de Criadores de Abejas Reinas en General Belgrano

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    El Concejo Deliberante de San Pedro llevó a cabo la primera sesión ordinaria del año, una jornada que incluyó extensos debates y chicanas entre los ediles de los diferentes bloques.

    San Pedro: Cruces y fuertes debates en la primera sesión ordinaria del Concejo Deliberante

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    El incendio del camión provocó la destrucción total del vehículo y la pérdida de la carga.

    Se incendió totalmente un camión que trasladaba pantalones de jeans de Pergamino a Rosario
    El Director Institucional, Pablo Cattoni, manifestó: ”Para nosotros siempre es una alegría y un orgullo poder estar aquí presentes, no solo por la importancia de nuestros clientes que tienen aquí sus stands y que vienen asiduamente a la muestra, sino también porque somos de corazón nicoleño, y queremos estar presentes en uno de los eventos más importantes que tiene la ciudad”.

    San Nicolás: Cattoni destacó el avance de SIDERSA + y afirmó que la planta será la más moderna del mundo

    En Pergamino descubrieron el lugar en el que se ocultaba un sujeto que era buscado por la Justicia de Chascomús desde hace diez años.

    Cayó en Pergamino un chacal buscado por Interpol desde hacía diez años

    La Liga Deportiva Sampedrina renovó su Comisión Directiva para el periodo 2026-2028, con Pablo Vigne como presidente y Laura Monfasani en la vicepresidencia.

    San Pedro: La LDS inicia una nueva etapa con Pablo Vigne como presidente

    Viernes 13 de marzo - Versión PDF