San Pedro: La LDS inicia una nueva etapa con Pablo Vigne como presidente

La Liga Deportiva Sampedrina renovó su Comisión Directiva para el periodo 2026-2028, con Pablo Vigne como presidente y Laura Monfasani en la vicepresidencia.

La Liga Deportiva Sampedrina realizó su Asamblea General Ordinaria y oficializó la renovación de autoridades para el período 2026-2028. Pablo Rodrigo Vigne fue elegido presidente , acompañado por Laura Inés Monfasani como vicepresidenta, en el inicio de una nueva etapa institucional para el fútbol regional, sobre todo el de la ciudad de San Pedro .

Durante la jornada desarrollada el martes por la noche, los socios y representantes de la institución participaron del encuentro en el que se definió la conducción que tendrá a su cargo la organización del fútbol local durante los próximos dos años.

La nueva estructura dirigencial buscará garantizar continuidad administrativa y fortalecer los procesos internos de la entidad, que cumple un rol central en la organización de los torneos oficiales de la región.

Objetivos de la nueva gestión en el fútbol regional

Desde la institución señalaron que uno de los principales desafíos será consolidar el trabajo conjunto con los clubes afiliados, promoviendo el desarrollo deportivo en todas las categorías.

La conducción entrante apuntará a optimizar la planificación de competencias, reforzar el acompañamiento institucional y sostener el crecimiento del fútbol en San Pedro y su zona de influencia.

Asimismo, se prevé avanzar en acciones que fortalezcan la organización interna y mejoren la coordinación de las actividades deportivas, en un contexto donde las ligas regionales cumplen un papel clave en la formación de jugadores y en la vida social de los clubes.

Continuidad institucional y proyección futura

La renovación de autoridades se enmarca en el esquema estatutario de la Liga Deportiva Sampedrina, que establece períodos de gestión definidos y mecanismos democráticos para la elección de sus representantes.

Con esta nueva conducción, la entidad inicia una etapa que combinará continuidad y planificación estratégica, con el objetivo de sostener la actividad competitiva y acompañar el desarrollo de las instituciones que la integran.

La expectativa está puesta en consolidar una agenda de trabajo que permita potenciar la organización de los torneos oficiales y fortalecer el vínculo entre la liga y los clubes.