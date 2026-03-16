Bomberos Voluntarios de San Pedro recibieron una donación de computadoras para mejorar su gestión

El cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Pedro recibió una importante donación de equipamiento informático por parte de la Fundación Equidad, destinada a optimizar las capacidades operativas y de gestión de la institución.

El cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Pedro recibió una significativa donación de equipamiento informático por parte de la Fundación Equidad. La entrega incluyó computadoras de escritorio y notebooks que permitirán modernizar herramientas de trabajo y optimizar la gestión interna de la institución.

La donación consistió en un total de cinco computadoras de escritorio y cinco unidades portátiles (notebooks). De acuerdo con lo informado por las autoridades del cuartel, este aporte representa una inversión estratégica destinada a fortalecer las capacidades operativas y administrativas de la organización.

El equipamiento informático permitirá mejorar distintos procesos internos vinculados a la planificación, la gestión de datos y la organización del trabajo cotidiano que realizan los bomberos voluntarios.

Desde la institución explicaron que los nuevos dispositivos serán distribuidos entre los diferentes departamentos y divisiones operativas del cuartel. De esta manera, se busca optimizar el funcionamiento de las áreas técnicas y administrativas.

El objetivo principal de esta incorporación tecnológica es agilizar los procesos de gestión interna, mejorar los sistemas de comunicación y brindar mejores herramientas al personal que trabaja diariamente en la atención de emergencias y en las tareas de organización institucional.

Agradecimiento a la Fundación Equidad por el apoyo institucional

A través de un comunicado oficial, las autoridades de Bomberos Voluntarios destacaron el aporte realizado por la Fundación Equidad y señalaron que este tipo de colaboraciones resultan fundamentales para el crecimiento y la modernización de la institución.

Asimismo, remarcaron que la incorporación de nuevo equipamiento tecnológico tiene un impacto directo en la calidad del servicio que los bomberos brindan a la comunidad, permitiendo fortalecer la capacidad de respuesta y mejorar la organización interna del cuartel de San Pedro.