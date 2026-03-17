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    • Choque en la ruta 8 frente a Alfonzo: seis heridos tras colisión entre una Ford Ranger y una Renault Kangoo

    El siniestro vial ocurrió este martes al mediodía en ruta nacional 8, frente a Mariano H. Alfonzo, en medio de lluvia y viento; hubo seis heridos.

    17 de marzo de 2026 - 13:45
    Choque. Bomberos, Same, Policía Vial y personal de seguridad vial trabajaron sobre la ruta 8, frente a Mariano H. Alfonzo, donde chocaron una Ford Ranger y una Renault Kangoo.

    Choque. Bomberos, Same, Policía Vial y personal de seguridad vial trabajaron sobre la ruta 8, frente a Mariano H. Alfonzo, donde chocaron una Ford Ranger y una Renault Kangoo.

    LA OPINION
    Bomberos, Same, Policía Vial y personal de seguridad vial trabajaron sobre la ruta 8, frente a Mariano H. Alfonzo, donde chocaron una Ford Ranger y una Renault Kangoo.

    Bomberos, Same, Policía Vial y personal de seguridad vial trabajaron sobre la ruta 8, frente a Mariano H. Alfonzo, donde chocaron una Ford Ranger y una Renault Kangoo.

    LA OPINION

    Un choque sobre la ruta nacional 8, a la altura del kilómetro 239,5 frente a Mariano H. Alfonzo, dejó como saldo seis personas heridas este martes al mediodía, en medio de una fuerte tormenta de lluvia y viento que afectaba a Pergamino y gran parte de la región.

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    El siniestro vial ocurrió alrededor de las 12:30 y fue protagonizado por una pick up Ford Ranger y un vehículo utilitario Renault Kangoo, que impactaron por causas que son materia de investigación judicial. Como consecuencia del choque, todos los ocupantes de ambos rodados debieron ser trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos San José de Pergamino para recibir asistencia médica.

    De acuerdo al parte oficial del Destacamento Vial Pergamino, dependiente de la Zona Vial VIII Junín, la Ford Ranger, dominio FLO817, era conducida por un hombre de 47 años domiciliado en zona rural de Roberto Cano, quien circulaba acompañado por otros dos ocupantes. Los tres resultaron lesionados.

    En tanto, la Renault Kangoo, dominio AD689WP, era manejada por un vecino de Mariano H. Alfonzo, quien viajaba junto a dos acompañantes, entre ellas una joven de 18 años. Los tres ocupantes también sufrieron lesiones y fueron derivados al centro de salud pergaminense.

    Según se informó oficialmente, la Ford Ranger circulaba en sentido descendente -desde Colón hacia Pergamino- por la traza nacional cuando, por motivos aún no establecidos, colisionó con la Kangoo. El impacto fue de consideración y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia en plena tormenta.

    Despliegue de emergencias por el choque en la ruta en plena tormenta

    En el lugar trabajaron efectivos del Destacamento de Seguridad Vial Pergamino, personal del corredor vial de ruta 8, Bomberos de Pergamino, personal del destacamento de Pinzón, móviles de asistencia sanitaria del Same y agentes de seguridad vial.

    Debido a la magnitud del siniestro, la ruta nacional 8 permaneció totalmente cortada en ambas manos durante varios minutos, mientras se aguardaba la llegada de Policía Científica para realizar las pericias accidentológicas.

    La causa fue caratulada como lesiones culposas y quedó bajo intervención de la Comisaría Segunda y del Departamento Judicial Pergamino, que buscarán determinar la mecánica exacta del choque.

    Las condiciones climáticas adversas, con ráfagas intensas y lluvia persistente, son uno de los factores que también serán evaluados en el análisis pericial para establecer si influyeron en la pérdida de control o en la visibilidad de alguno de los conductores.

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