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    • San Pedro: Detectaron 38 trabajadores rurales sin registrar en un campo de Gobernador Castro

    Un operativo en San Pedro reveló que más del 60% de los peones no estaba registrado. Intervino RENATRE junto a Nación.

    17 de marzo de 2026 - 07:54
    Un operativo de fiscalización laboral realizado en la zona rural de Gobernador Castro, partido de San Pedro, detectó 38 trabajadores rurales sin registrar que realizaban tareas de recolección en un predio dedicado al cultivo de batatas.

    Un operativo de fiscalización laboral realizado en la zona rural de Gobernador Castro, partido de San Pedro, detectó 38 trabajadores rurales sin registrar que realizaban tareas de recolección en un predio dedicado al cultivo de batatas.

    cronicasanpedro.com

    Un operativo de fiscalización laboral realizado en la zona rural de Gobernador Castro, partido de San Pedro, dejó al descubierto una situación alarmante: 38 trabajadores rurales sin registrar fueron detectados mientras realizaban tareas de recolección en un campo dedicado al cultivo de batatas.

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    El procedimiento fue llevado adelante en un establecimiento administrado por la empresa Agro Taurizano S.A., donde se relevaron un total de 62 trabajadores rurales. Tras el cruce de información con bases oficiales, los inspectores confirmaron que 38 de ellos no contaban con la debida registración laboral ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), lo que representa un 62% del total.

    El operativo fue coordinado por inspectores del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) junto con personal de la Agencia Territorial San Nicolás, dependiente de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. La intervención se enmarca en el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT), una herramienta clave para combatir el empleo informal.

    Trabajo no registrado: riesgos y consecuencias para los trabajadores

    Desde el organismo nacional remarcaron que la falta de registración implica graves consecuencias para los trabajadores rurales. Entre ellas, la ausencia de cobertura por accidentes laborales (ART), la percepción de salarios sin respaldo legal y la imposibilidad de realizar aportes jubilatorios.

    El jefe de la Agencia Territorial San Nicolás, Dr. Sebastián Pavetti, subrayó la importancia de estos controles en el ámbito rural. “Estas tareas de fiscalización en el rubro rural resultan de suma relevancia. Hoy es la única forma de darle la oportunidad al trabajador de regularizar su situación ante las leyes laborales y previsionales”, sostuvo.

    Además, indicó que este tipo de irregularidades no solo vulnera derechos fundamentales, sino que también profundiza condiciones de precariedad en uno de los sectores históricamente más afectados por la informalidad.

    Controles laborales en el campo: continuarán los operativos

    Las autoridades confirmaron que los operativos de inspección continuarán desarrollándose en distintas zonas rurales con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y promover condiciones laborales dignas.

    En este sentido, desde la Secretaría de Trabajo remarcaron que el Plan Nacional de Regularización del Trabajo seguirá siendo una herramienta central para detectar irregularidades, sancionar incumplimientos y avanzar en la formalización del empleo rural.

    El caso registrado en Gobernador Castro vuelve a poner en agenda la problemática del trabajo no registrado en el campo, un desafío estructural que requiere controles sostenidos y políticas activas para su erradicación.

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