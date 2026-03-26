Operación en San Nicolás fortalece la cadena del litio en Argentina

En este 2026, la empresa Terminales y Servicios (TyS) continúa brindando servicios logísticos eficientes y de calidad para el sector minero. En esta ocasión, durante la semana del 9 al 16 de marzo, TyS operó en el Puerto de San Nicolás, la segunda carga de carbonato de sodio de la firma LIEX.

La empresa Terminales y Servicios llevó adelante una operatoria estratégica en el Puerto de la ciudad de San Nicolás con la descarga de 30.000 toneladas de carbonato de sodio, un insumo fundamental para la producción de litio, destinado a proyectos mineros en la provincia de Catamarca.

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Durante la semana del 9 al 16 de marzo, la compañía ejecutó la descarga de big bags de carbonato de sodio pertenecientes a la firma LIEX. Este material es utilizado como materia prima en la generación de litio, uno de los recursos más demandados a nivel global por su uso en baterías y tecnologías limpias.

La carga, operada en el Puerto de San Nicolás, tiene como destino final la ciudad de Fiambalá, en Catamarca, donde se desarrollan importantes proyectos mineros vinculados a este recurso estratégico.

La operatoria no se limitó a la descarga del buque. Terminales y Servicios también brindó el servicio de acopio del producto en su Depósito Fiscal, asegurando la correcta conservación y posterior despacho hacia su destino final.

Desde la empresa destacaron que su objetivo es consolidarse como un eslabón estratégico en el desarrollo de las economías regionales, aportando más de tres décadas de experiencia en logística portuaria y fortaleciendo la cadena de valor de sectores clave.

Trayectoria y expansión en la logística portuaria nacional

Con más de 30 años de trayectoria, Terminales y Servicios se posiciona como un actor relevante en el comercio exterior argentino, con presencia en puertos estratégicos como San Nicolás, Quequén, Arroyo Seco, Villa Constitución, Puerto General San Martín y Timbúes.

La firma ofrece servicios que abarcan desde la carga y descarga de buques hasta almacenamiento, fraccionamiento y gestión documental, brindando soluciones integrales a empresas de los sectores agroindustrial, minero y energético. Su crecimiento sostenido y su proyección hacia nuevos desarrollos portuarios reflejan el papel clave que cumple en la competitividad logística del país.