domingo 10 de agosto de 2025
    Hechos presentó oficialmente su lista e inauguró su local partidario en Baradero

    Hechos lanzó su lista en Baradero e inauguró su local partidario con propuestas para la ciudad y fuerte apoyo regional.

    10 de agosto de 2025 - 13:12
    HECHOS presento oficialmente su lista e inauguro local partidario en Baradero

    HECHOS presento oficialmente su lista e inauguro local partidario en Baradero

    LAOPINION

    Con un acto cargado de propuestas y entusiasmo, el espacio político HECHOS, encabezado por Marcelo Daubian, lanzó formalmente su campaña electoral e inauguró su nuevo local en la esquina de Aráoz y Malabia.

    En un evento que congregó a decenas de vecinos y referentes regionales, el espacio político Hechos dio inicio oficial a su campaña en Baradero de cara a las elecciones del 7 de septiembre. El acto tuvo lugar en el flamante local partidario, que funcionará como punto de encuentro y diálogo con la comunidad durante toda la campaña.

    Propuestas y compromiso con la ciudad

    Los candidatos a concejales Evangelina Novarecio, Sebastián Liaudat, Javier Iparraguirre y Alejandro Ciurca, junto a la candidata a consejera escolar Mariana Doria, presentaron las principales iniciativas que impulsarán en caso de llegar al Concejo Deliberante. Entre las prioridades destacaron:

    • Mejoras en infraestructura urbana y mantenimiento de calles.

    • Mayor inversión en educación y fortalecimiento de los recursos escolares.

    • Impulso al empleo joven y apoyo a emprendedores locales.

    • Seguridad ciudadana y optimización de los servicios públicos.

    • Políticas ambientales responsables y preservación de espacios verdes.

    • Modernización del Concejo Deliberante para hacerlo más cercano a los vecinos.

    Apoyo regional y trabajo conjunto

    El lanzamiento contó con la presencia de candidatos de Hechos de otros distritos, como Silvina Román (Zárate) y Mauro Rasio (San Pedro), quienes resaltaron la importancia de articular políticas entre municipios para potenciar el desarrollo económico y social de toda la región.

    Un espacio abierto para todos

    Ubicado en la esquina de Aráoz y Malabia, el local partidario permanecerá abierto durante toda la campaña para recibir a vecinos que deseen conocer en detalle las propuestas, realizar consultas o participar en las actividades del espacio.

    Marcelo Daubian, referente de Hechos en Baradero, cerró el acto agradeciendo el acompañamiento y reafirmando la misión del espacio:

    “Queremos que Baradero sea una ciudad que crezca y mejore para todos. Invitamos a cada vecino a sumarse a esta propuesta que pone a las personas en el centro de la gestión pública”.

    El evento dejó en claro el compromiso de Hechos con la transparencia, el diálogo y la construcción de un futuro inclusivo para Baradero.

