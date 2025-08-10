Hechos presentó oficialmente su lista e inauguró su local partidario en Baradero

Con un acto cargado de propuestas y entusiasmo, el espacio político HECHOS , encabezado por Marcelo Daubian, lanzó formalmente su campaña electoral e inauguró su nuevo local en la esquina de Aráoz y Malabia.

En un evento que congregó a decenas de vecinos y referentes regionales, el espacio político Hechos dio inicio oficial a su campaña en Baradero de cara a las elecciones del 7 de septiembre. El acto tuvo lugar en el flamante local partidario, que funcionará como punto de encuentro y diálogo con la comunidad durante toda la campaña.

Los candidatos a concejales Evangelina Novarecio , Sebastián Liaudat , Javier Iparraguirre y Alejandro Ciurca , junto a la candidata a consejera escolar Mariana Doria , presentaron las principales iniciativas que impulsarán en caso de llegar al Concejo Deliberante. Entre las prioridades destacaron:

Modernización del Concejo Deliberante para hacerlo más cercano a los vecinos.

Apoyo regional y trabajo conjunto

El lanzamiento contó con la presencia de candidatos de Hechos de otros distritos, como Silvina Román (Zárate) y Mauro Rasio (San Pedro), quienes resaltaron la importancia de articular políticas entre municipios para potenciar el desarrollo económico y social de toda la región.

Un espacio abierto para todos

Ubicado en la esquina de Aráoz y Malabia, el local partidario permanecerá abierto durante toda la campaña para recibir a vecinos que deseen conocer en detalle las propuestas, realizar consultas o participar en las actividades del espacio.

Marcelo Daubian, referente de Hechos en Baradero, cerró el acto agradeciendo el acompañamiento y reafirmando la misión del espacio:

“Queremos que Baradero sea una ciudad que crezca y mejore para todos. Invitamos a cada vecino a sumarse a esta propuesta que pone a las personas en el centro de la gestión pública”.

El evento dejó en claro el compromiso de Hechos con la transparencia, el diálogo y la construcción de un futuro inclusivo para Baradero.