jueves 14 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Manuel Passaglia: "San Antonio de Areco puede estar mejor"

    Passaglia recorrió San Antonio de Areco, escuchó a vecinos y pidió obras concretas para potenciar el turismo y resolver problemas hídricos.

    14 de agosto de 2025 - 10:40
    El grupo de HECHOS en San Antonio de Areco

    El grupo de HECHOS en San Antonio de Areco

    LAOPINION

    El candidato a diputado provincial por HECHOS recorrió empresas y dialogó con vecinos sobre obras pendientes y la necesidad de una gestión eficiente. El candidato también remarcó la urgencia de obras hídricas para prevenir inundaciones, tomando como ejemplo las realizadas en San Nicolás.

    Lee además
    Extinguieron las llamas de un automóvil en un hotel céntrico en San Nicolás.

    Incendio en hotel céntrico de San Nicolás: un automóvil del estacionamiento quedó destruido
    Los bomberos de Baradero actuaron en tres siniestros en lo que va de la semana

    Continúan los incendios forestales en Baradero: bomberos actuaron en tres siniestros en lo que va de la semana

    La Olla de Cobre

    El candidato a diputado provincial por HECHOS, Manuel Passaglia, visitó San Antonio de Areco junto a su equipo local para conocer de primera mano las problemáticas que afectan a los vecinos. Acompañado por el dirigente radical Marcelo Pereyra, inició la jornada escuchando inquietudes y recorriendo la empresa Don Carmelo Congelados y la chocolatería La Olla de Cobre.

    Manuel Passaglia

    Passaglia destacó que, pese al potencial turístico en crecimiento, la ciudad padece la falta de políticas públicas que beneficien a los habitantes. “San Antonio de Areco puede estar mejor. Siendo una ciudad con un turismo cada vez más fuerte, las obras son importantes para los visitantes. Tienen la posibilidad de ser una ciudad modelo, y eso se logra con hechos concretos, no con falsas promesas”, afirmó.

    Una ciudad Mejor

    El candidato también remarcó la urgencia de obras hídricas para prevenir inundaciones, tomando como ejemplo las realizadas en San Nicolás. “El Municipio tiene que hacerlo, es millonario, y los vecinos están cansados de excusas y de sufrir cada vez que llueve. Marcelo y nuestros candidatos forman parte del primer paso para convertir a San Antonio de Areco en una ciudad mejor”, concluyó.

    1000576108
    1000576102
    Temas
    Seguí leyendo

    Incendio en hotel céntrico de San Nicolás: un automóvil del estacionamiento quedó destruido

    Continúan los incendios forestales en Baradero: bomberos actuaron en tres siniestros en lo que va de la semana

    DDI San Nicolás detuvo a "Puro" Olmos en San Pedro y secuestró cocaína valuada en más de $5 millones

    El Concejo Deliberante de San Nicolás debatirá el futuro del plan Procrear y pedidos de informes

    Copa País: San Pedro se consagró campeón tras vencer a Chacabuco

    Paula Bustos en Salto: "Las ciudades que prosperan ponen los hechos por encima de los discursos"

    Continúa la investigación del caso del motochorro en Baradero tras allanamientos recientes

    La FEB aceptó la propuesta salarial en paritarias y Suteba se reúne para evaluarla

    Hallan fósil de cánido gigante en San Pedro que vivió hace 200.000 años

    San Pedro: Candela Vázquez debutó con triunfo y avanzó a octavos de final

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Extinguieron las llamas de un automóvil en un hotel céntrico en San Nicolás.

    Incendio en hotel céntrico de San Nicolás: un automóvil del estacionamiento quedó destruido

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Más que una labor artesanal, la propuesta se convirtió en un puente de solidaridad.

    Tejiendo esperanza en Pergamino: manos solidarias para pacientes oncológicos
    La idea es que las familias puedan compartir un momento de alegría, música y encuentro en uno de los espacios verdes más emblemáticos de la ciudad.

    Jugar, reír y soñar: gran festejo del Día del Niño en el Parque Belgrano

    Argentino, luego de ganar el Apertura de la APB, debuta este viernes de visitante en Chivilcoy.
    Básquet

    Pergamino salta a la cancha en el Torneo Pre Federal con tres equipos

    Banco Macro, Incluyeme.com y la UTN impulsan oportunidades de empleo para personas con discapacidad

    Banco Macro, Incluyeme.com y la UTN impulsan oportunidades de empleo para personas con discapacidad

    Extinguieron las llamas de un automóvil en un hotel céntrico en San Nicolás.

    Incendio en hotel céntrico de San Nicolás: un automóvil del estacionamiento quedó destruido