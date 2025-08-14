Manuel Passaglia: "San Antonio de Areco puede estar mejor"

El grupo de HECHOS en San Antonio de Areco LAOPINION

El candidato a diputado provincial por HECHOS recorrió empresas y dialogó con vecinos sobre obras pendientes y la necesidad de una gestión eficiente. El candidato también remarcó la urgencia de obras hídricas para prevenir inundaciones, tomando como ejemplo las realizadas en San Nicolás.

La Olla de Cobre El candidato a diputado provincial por HECHOS, Manuel Passaglia, visitó San Antonio de Areco junto a su equipo local para conocer de primera mano las problemáticas que afectan a los vecinos. Acompañado por el dirigente radical Marcelo Pereyra, inició la jornada escuchando inquietudes y recorriendo la empresa Don Carmelo Congelados y la chocolatería La Olla de Cobre.

Manuel Passaglia Passaglia destacó que, pese al potencial turístico en crecimiento, la ciudad padece la falta de políticas públicas que beneficien a los habitantes. “San Antonio de Areco puede estar mejor. Siendo una ciudad con un turismo cada vez más fuerte, las obras son importantes para los visitantes. Tienen la posibilidad de ser una ciudad modelo, y eso se logra con hechos concretos, no con falsas promesas”, afirmó.

Una ciudad Mejor El candidato también remarcó la urgencia de obras hídricas para prevenir inundaciones, tomando como ejemplo las realizadas en San Nicolás. “El Municipio tiene que hacerlo, es millonario, y los vecinos están cansados de excusas y de sufrir cada vez que llueve. Marcelo y nuestros candidatos forman parte del primer paso para convertir a San Antonio de Areco en una ciudad mejor”, concluyó.

