miércoles 13 de agosto de 2025
    • Silvina Román, candidata a concejal en Zárate, propone "transformar la ciudad" con HECHOS concretos

    Silvina Román, candidata a concejal en Zárate por HECHOS, promete transformar la ciudad con acciones concretas, junto al apoyo de Manuel Passaglia.

    13 de agosto de 2025 - 10:58
    Silvina Román, candidata a concejal por HECHOS en Zárate, propone transformar la ciudad con hechos concretos.

    Silvina Román, candidata a concejal por HECHOS en Zárate, propone "transformar la ciudad" con hechos concretos.

    LAOPINION

    La primera candidata a concejal por HECHOS en Zárate aseguró que busca cambiar la realidad local con acciones tangibles y cercanas a los vecinos, acompañada por Manuel Passaglia. Los vecinos interesados en conocer las propuestas de HECHOS ubicada en Bolívar 885, esquina Avellaneda.

    Silvina Román candidata a concejal

    Silvina Román, primera candidata a concejal por el partido HECHOS en Zárate, afirmó que su meta es “transformar la ciudad” con un trabajo basado en acciones concretas y contacto directo con la comunidad.

    “Desde el aula aprendí a transformar realidades, ahora quiero hacerlo también desde la política. Sin perder nunca la cercanía ni la vocación de servicio”, sostuvo Román.

    Zarate está abandonado

    La candidata señaló que “Zárate tiene un estado de abandono muy grande y con nuestro equipo de trabajo podemos cambiar eso con hechos concretos, tal como dijo nuestro primer candidato a diputado provincial y referente del partido, Manuel Passaglia. Es momento de que nuestra ciudad esté mejor”.

    Manuel Passaglia

    Por su parte, Manuel Passaglia remarcó que “cuando les dicen a los vecinos que no se puede hacer más por Zárate, son excusas. Nosotros venimos de hacer grandes cambios en San Nicolás: con hechos logramos transformar una ciudad. Vamos a hacer lo mismo en la provincia”.

    Los vecinos interesados en conocer las propuestas de HECHOS y dialogar con sus candidatos pueden acercarse a la sede partidaria, ubicada en Bolívar 885, esquina Avellaneda.

