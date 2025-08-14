jueves 14 de agosto de 2025
    • Manuel Passaglia visitó Lima y prometió "transformar la realidad" de la localidad

    Passaglia visitó Lima con candidatos de HECHOS, recorrió barrios y prometió transformar la localidad con gestión eficiente y cercana a los vecinos.

    14 de agosto de 2025 - 08:47
    Manuel Passaglia junto a dirigentes de Lima

    Manuel Passaglia junto a dirigentes de Lima

    LAOPINION

    El candidato a diputado provincial por HECHOS recorrió barrios de la localidad zarateña junto a candidatos a concejales, escuchó reclamos y apuntó contra el abandono municipal. También participó el dirigente radical Luis Rannelucci, quien pidió a los vecinos de Zárate que acompañen con su voto a la lista de HECHOS

    Lee además
    Silvina Román, candidata a concejal por HECHOS en Zárate, propone transformar la ciudad con hechos concretos.

    Silvina Román, candidata a concejal en Zárate, propone "transformar la ciudad" con HECHOS concretos
    Hechos inauguro su local partidario en Zárate con fuerte respaldo de Manuel Passaglia

    Hechos inauguró su local partidario en Zárate con fuerte respaldo de Manuel Passaglia

    Campaña de HECHOS

    En el marco de su campaña, el candidato a diputado provincial por HECHOS, Manuel Passaglia, visitó Lima, partido de Zárate, donde mantuvo reuniones con vecinos y comerciantes para dialogar sobre la situación de la localidad y sus necesidades.

    Silvina Román

    Durante la recorrida, Passaglia estuvo acompañado por Silvina Román y Luis Luna, candidatos a concejales, y visitó el barrio Citrus, que —según señalaron— sufre un fuerte abandono por parte de la actual gestión municipal.

    “Ahora entiendo por qué los limeños buscan independizarse de Zárate. Los políticos han olvidado que Lima forma parte de las soluciones que deben darles a los vecinos. Es momento de transformar la realidad de Lima con hechos concretos”, expresó Passaglia.

    Luis Rannelucci

    También participó el dirigente radical Luis Rannelucci, quien pidió a los vecinos de Zárate que acompañen con su voto a la lista de HECHOS en las elecciones municipales del próximo 7 de septiembre. “Hace mucho que, como zarateños, buscamos un nuevo rumbo que nos lleve al desarrollo y al crecimiento del partido. HECHOS viene justamente a ocupar ese lugar: identificar los problemas y resolverlos con una gestión eficiente y cercana a la gente”, afirmó.

