Exaltación de la Cruz: La Sociedad Rural organiza un foro electoral con candidatos elecciones 2025

organizan un foro electoral para el sector productivo y la sociedad civil

La Sociedad Rural de Exaltación de la Cruz , Campana y Zárate anunció la realización de un foro electoral para las elecciones 2025 destinado a acercar a los principales candidatos locales al sector productivo y a la sociedad civil. El encuentro tendrá lugar el miércoles desde las 18 horas en el Salón Centenario de la sede de Capilla del Señor, ubicada en calle Bolívar 437.

El IPS confirmó el cronograma de pago de haberes de agosto para jubilados y pensionados

La convocatoria reunirá a seis fuerzas políticas locales en Capilla del Señor. Los postulantes expondrán sus propuestas ante productores y vecinos. Desde la Sociedad Rural remarcaron que este foro busca promover la participación ciudadana

La convocatoria contará con la presencia de los primeros candidatos de seis fuerzas políticas que competirán en las próximas elecciones locales. El objetivo central es generar un ámbito de exposición y diálogo donde los vecinos y productores puedan escuchar las propuestas de gestión y realizar consultas directas.

En la agenda de la jornada están previstas intervenciones de:

Fuerza Patria : Mariela Nanni

Partido Libertario : Pedro Querencio

Hechos : Pedro Sarri

La Libertad Avanza : Elías Bucarey

Potencia : Martín Diez

Unión Liberal de Buenos Aires: Emiliano Ciorraga

Cada postulante dispondrá de un tiempo limitado para presentar sus proyectos, con un formato ágil que priorice la claridad y la interacción con el público presente.

Respaldo institucional y objetivos

El evento cuenta además con el respaldo de la Unión Industrial de Exaltación de la Cruz, que se suma a la organización con la intención de fortalecer la participación cívica y garantizar un intercambio informado sobre los desafíos productivos, comerciales y sociales del distrito.

Desde la Sociedad Rural remarcaron que este foro busca promover la participación ciudadana, reforzar el vínculo entre dirigentes y comunidad, y poner en agenda los temas clave para el desarrollo local.