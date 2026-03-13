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    Ocam Feria Las Plazas Unen: música, danza y sabores para disfrutar en Manuel Ocampo

    Ocam Feria Las Plazas Unen se realizará este sábado en Manuel Ocampo con espectáculos en vivo, artesanos y puestos gastronómicos. La entrada será libre.

    13 de marzo de 2026 - 11:04
    Ocam Feria Las Plaza Unen fue un éxito de público en la edición anterior en Manuel Ocampo.

    Ocam Feria Las Plaza Unen fue un éxito de público en la edición anterior en Manuel Ocampo.

    OCAM FERIA

    Este sábado desde las 18:00, la localidad de Manuel Ocampo volverá a convertirse en escenario de una jornada de encuentro y celebración con una nueva edición de Ocam Feria Las Plazas Unen, una propuesta que combina música en vivo, danza, artesanos, emprendedores y una variada oferta gastronómica.

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    El evento reunirá a vecinos y visitantes en un espacio pensado para compartir al aire libre y disfrutar de diferentes expresiones culturales y artísticas. Sobre el escenario se presentarán Cristian Díaz y Lourdes Campos con una propuesta de danza, además de los números musicales de La pueblerina, Fogoneros sin arreglo, Baila conmigo y Marcos Alonso y su banda, que aportarán distintos estilos para animar la tarde y la noche.

    La conducción estará a cargo de Juampi Martínez, mientras que la organización corre por cuenta de Noches Estrelladas junto con la Delegación Municipal de Manuel Ocampo y el sonido es de Eduardo Ubillos.

    La actividad contará además con la participación de artesanos y emprendedores locales, sumando puestos gastronómicos que completarán la propuesta para toda la familia. La entrada será libre y gratuita.

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