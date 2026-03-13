Ocam Feria Las Plazas Unen: música, danza y sabores para disfrutar en Manuel Ocampo

Ocam Feria Las Plaza Unen fue un éxito de público en la edición anterior en Manuel Ocampo. OCAM FERIA

Este sábado desde las 18:00, la localidad de Manuel Ocampo volverá a convertirse en escenario de una jornada de encuentro y celebración con una nueva edición de Ocam Feria Las Plazas Unen, una propuesta que combina música en vivo, danza, artesanos, emprendedores y una variada oferta gastronómica.

El evento reunirá a vecinos y visitantes en un espacio pensado para compartir al aire libre y disfrutar de diferentes expresiones culturales y artísticas. Sobre el escenario se presentarán Cristian Díaz y Lourdes Campos con una propuesta de danza, además de los números musicales de La pueblerina, Fogoneros sin arreglo, Baila conmigo y Marcos Alonso y su banda, que aportarán distintos estilos para animar la tarde y la noche.

La conducción estará a cargo de Juampi Martínez, mientras que la organización corre por cuenta de Noches Estrelladas junto con la Delegación Municipal de Manuel Ocampo y el sonido es de Eduardo Ubillos.

La actividad contará además con la participación de artesanos y emprendedores locales, sumando puestos gastronómicos que completarán la propuesta para toda la familia. La entrada será libre y gratuita.

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