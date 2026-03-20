Parcum toma impulso: comenzó la obra de la empresa europea en Pergamino
El proyecto industrial de origen alemán empieza a hacerse visible con el inicio de la construcción de su planta en el parque industrial Parcum.
20 de marzo de 2026 - 15:06
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Tras la nivelación del terreno, comenzaron las excavaciones para el montaje de la nave de 2100 metros cuadrados.
LA OPINION
La radicación de una empresa industrial europea en Pergamino dejó de ser una proyección para transformarse en un hecho concreto. Tal como había sido anticipado oportunamente por LA OPINION, el proyecto comenzó a tomar forma tangible con el inicio de la construcción de la nave industrial en el Parque Industrial PARCUM, uno de los desarrollos productivos más importantes de la región.
Se trata de un paso decisivo en un proceso que venía avanzando en silencio, con gestiones técnicas y administrativas que en las últimas semanas lograron destrabarse, permitiendo el inicio de obra en el predio donde se instalará la compañía.
Del anuncio a la concreción
La empresa, de origen alemán y con presencia consolidada a nivel internacional, se especializa en el desarrollo de sistemas de frenado industrial para aplicaciones de alta exigencia, destinados a sectores como minería, energía, puertos, oil & gas e infraestructura pesada.
Su desembarco en Pergamino no es casual: responde a una estrategia de expansión que busca consolidar una base operativa fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires, priorizando entornos productivos con mejores condiciones logísticas, disponibilidad de suelo industrial y proyección a largo plazo.
En ese marco, PARCUM se posicionó como una opción estratégica, no sólo por su infraestructura y planificación, sino también por el ecosistema productivo de la región, fuertemente vinculado al desarrollo agroindustrial y tecnológico.
Una obra que ya está en marcha
El dato más relevante por estas horas es que la construcción de la nave industrial ya comenzó, marcando un punto de inflexión en el proceso de radicación. La obra, ejecutada por la empresa pergaminense Scófano y Cia., contempla una superficie de más de 2.100 metros cuadrados, donde se desarrollarán actividades productivas, logísticas y operativas. El predio está ubicado enfrente de la nave de Mercado Libre.
Este avance confirma que la inversión ingresó en una etapa de ejecución concreta, dejando atrás la fase de análisis y validación, y consolidando a Pergamino como destino elegido para un proyecto industrial de escala.
Visita clave en los próximos días
En paralelo al inicio de obra, se espera que durante la primera semana de abril arriben a Pergamino directivos de la firma, en lo que será su primera visita oficial a la ciudad.
La presencia de los máximos responsables del proyecto tendrá un doble objetivo: por un lado, conocer en detalle el entorno donde se desarrollará la inversión; por otro, avanzar en definiciones estratégicas vinculadas a la puesta en marcha de la planta.
No se descarta que en ese contexto se brinden precisiones adicionales sobre el alcance del emprendimiento, los plazos de ejecución y el impacto que tendrá en términos de empleo y desarrollo local.
Impacto regional y proyección
La llegada de esta empresa representa un hecho de alto valor para Pergamino y su zona de influencia, no sólo por la inversión en sí misma, sino por el tipo de industria que se incorpora al entramado productivo local.
Se trata de una actividad vinculada a la ingeniería de alta complejidad, con estándares internacionales y fuerte orientación a sectores estratégicos, lo que abre la puerta a nuevas oportunidades de desarrollo, capacitación y generación de empleo calificado.
Además, refuerza el posicionamiento de Pergamino como un polo atractivo para inversiones productivas, en un contexto donde muchas empresas comienzan a reevaluar su localización en busca de mayor eficiencia y previsibilidad.
Pergamino en el radar industrial
El avance de este proyecto se inscribe en un proceso más amplio, donde la ciudad empieza a consolidarse como un nodo clave para la radicación de nuevas industrias, apalancado en su ubicación estratégica, su capital humano y el crecimiento de desarrollos como PARCUM.
La confirmación del inicio de obra y la inminente visita de los directivos marcan, en definitiva, el paso de la expectativa a la realidad. Y colocan a Pergamino en un lugar cada vez más visible dentro del mapa industrial argentino.