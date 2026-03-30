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    • Nuevo robo de cables en la ruta 8 dejó por cuarta vez en un mes sin luz al barrio Aeroclub

    El robo de cables en el tendido de media tensión dejó sin servicio eléctrico a las familias residentes en el barrio Aeroclub.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    30 de marzo de 2026 - 10:23
    El robo de cables dejó sin servicio eléctrico a los residentes del barrio Aeroclub.

    El robo de cables dejó sin servicio eléctrico a los residentes del barrio Aeroclub.

    LA OPINION
    El nuevo episodio de robo de cables volvió a dejar sin luz en el barrio Aeroclub.

    El nuevo episodio de robo de cables volvió a dejar sin luz en el barrio Aeroclub.

    LA OPINION

    Durante la madrugada de este lunes, un nuevo robo de cables del tendido eléctrico de media tensión volvió a afectar el suministro de energía eléctrica a todas las familias residentes en el barrio Aeroclub, la zona suburbana suroeste de la ciudad de Pergamino.

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    Se trata del cuarto episodio de estas características registrado en apenas un mes sobre la línea instalada en paralelo a la ruta nacional 8, una secuencia delictiva que mantiene en alerta tanto a vecinos como a personal de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino.

    Robo de cables

    De acuerdo con las primeras referencias relevadas en el lugar, el saqueo habría ocurrido alrededor de las 2:00 de la madrugada, cuando autores desconocidos cortaron y sustrajeron un tramo del cableado aéreo montado sobre los postes ubicados en la banquina, a la altura del sector cercano al motel Eros.

    La maniobra provocó una inmediata interrupción del servicio eléctrico en el barrio residencial, dejando sin energía a numerosas familias durante varias horas, hasta que personal técnico logró restablecer el suministro en las primeras horas de la mañana.

    Tras detectarse la falla, cuadrillas de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino se movilizaron hacia el sector afectado para iniciar las tareas de reposición del tendido sustraído. El operativo incluyó además un recorrido preventivo junto a un patrullero policial hasta el área de las vías y la traza de la ruta, donde también se tomó contacto con el vehículo vigía de la cooperativa que monitorea este tipo de intervenciones.

    Fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que el robo se localizó en inmediaciones del hotel alojamiento Eros, en un punto ya castigado por ataques similares ocurridos en las últimas semanas.

    La reiteración de estos hechos genera creciente preocupación porque no sólo implica pérdidas materiales significativas por el valor del cobre sustraído, sino también por el impacto directo que ocasiona sobre usuarios residenciales, quienes vuelven a padecer cortes repentinos en horarios nocturnos y de madrugada.

    En cada episodio, la cooperativa debe desplegar personal, vehículos y materiales para recomponer un tendido que vuelve a ser blanco de delincuentes especializados en este tipo de robos.

    Vecinos del barrio Aeroclub manifestaron nuevamente malestar por la reiteración del problema y por la vulnerabilidad de una línea que, pese a los antecedentes recientes, continúa siendo objetivo de ataques.

    La investigación busca establecer si se trata de los mismos autores que actuaron en los hechos anteriores, dado que el modus operandi presenta características similares: corte selectivo del conductor, retiro rápido del material y fuga antes de la llegada de personal de seguridad.

    Desde el sector energético advierten que además del perjuicio económico, estas maniobras representan un riesgo extremo, ya que intervenir sobre líneas de media tensión puede derivar en accidentes fatales para quienes ejecutan el robo.

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