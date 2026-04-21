Una mujer sufrió el robo de la moto, recorrió los barrios y encontró la casa del ladrón y un desarmadero

La mujer logró individualizar al ladrón y al trasladarse a la casa del sospechoso llamó a la Policía para que allanaran de urgencia en la morada donde encontraron un desarmadero de rodados.

La mujer logró individualizar al ladrón y al trasladarse a la casa del sospechoso llamó a la Policía para que allanaran de urgencia en la morada donde encontraron un desarmadero de rodados.

La mujer logró individualizar al ladrón y al trasladarse a la casa del sospechoso llamó a la Policía para que allanaran de urgencia en la morada donde encontraron un desarmadero de rodados.

La mujer logró individualizar al ladrón y al trasladarse a la casa del sospechoso llamó a la Policía para que allanaran de urgencia en la morada donde encontraron un desarmadero de rodados.

La mujer logró individualizar al ladrón y al trasladarse a la casa del sospechoso llamó a la Policía para que allanaran de urgencia en la morada donde encontraron un desarmadero de rodados.

Una mujer de 39 años logró recuperar parte de su motocicleta robada tras seguir las pistas del delito, conduciendo a la Policía hasta una vivienda donde el rodado ya había sido parcialmente desguazado. El procedimiento derivó en la aprehensión de un ladrón y el secuestro de múltiples "motopartes".

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El hecho se inició en la madrugada, alrededor de las 4:18, cuando un sujeto sustrajo una motocicleta Motomel Blitz 110 que se encontraba estacionada con medidas de seguridad. De acuerdo al testimonio de la víctima, el delincuente rompió el sistema de traba y se llevó el rodado, maniobra que quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona.

La situación fue advertida horas más tarde, cerca de las 7:30, cuando un familiar se disponía a salir a trabajar y notó la ausencia de la moto. A partir de ese momento, la mujer radicó la denuncia en sede policial y también en la Fiscalía, donde aportó las imágenes que permitieron reconstruir parte del recorrido del ladrón.

Sin embargo, la víctima decidió no quedarse únicamente a la espera de los resultados de la investigación oficial y comenzó una búsqueda por su cuenta. Recorrió distintos sectores de la ciudad, dialogó con vecinos y fue reuniendo información que la llevó a identificar a un individuo señalado como presunto autor del hecho.

Con esos datos, dio aviso a la Policía y se dirigió hacia el domicilio indicado. A raíz de un llamado al 911, efectivos se constituyeron en una vivienda ubicada sobre calle San Martín al 2900, donde, con autorización del morador, ingresaron al lugar.

En el interior de la propiedad, los uniformados hallaron diversas partes de motocicletas, entre ellas componentes identificables de la Motomel sustraída: óptica delantera con tablero, carenados, escape, motor con soporte, pechera y la patente, todos ya desmontados. Las piezas coincidían con las características del rodado denunciado.

Durante el procedimiento también se secuestraron otros elementos vinculados a motocicletas, como ruedas, asientos, tanques de combustible, cachas, horquillas, herramientas y partes correspondientes a otras marcas, además de un rodado armado, lo que refuerza la hipótesis de que el lugar funcionaba como un desarmadero clandestino.

Momentos después, en las inmediaciones —sobre calle Florida al 2900—, el personal policial procedió a la aprehensión de un ladrón de 22 años, quien habría intentado darse a la fuga tras advertir la presencia de los efectivos en su vivienda.

Las partes recuperadas de la motocicleta fueron restituidas a la víctima, mientras que el resto de los elementos quedaron secuestrados para ser peritados en el marco de la causa judicial.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6, que dispuso las diligencias de rigor, incluyendo la notificación del artículo 60 del Código Procesal Penal al imputado, la toma de testimonios y el avance de las pericias para determinar la procedencia de las demás autopartes halladas en el lugar.

El caso vuelve a poner en evidencia una modalidad delictiva frecuente en la ciudad, vinculada al robo de motocicletas para su posterior desguace y comercialización ilegal de autopartes, una problemática que genera preocupación entre los vecinos.