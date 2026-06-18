Google lanzó un simulador de vuelo gratuito: cómo activarlo y sobrevolar tu ciudad preferida

Así se ve el simulador de vuelo de Google.

Google lanzó un simulador de vuelo gratuito de fácil acceso.

Google sumó una de las funciones más recordadas de Google Earth a su versión web y ahora cualquier usuario puede acceder a un simulador de vuelo gratuito directamente desde el navegador. La herramienta permite sobrevolar cualquier lugar del mundo utilizando imágenes satelitales, edificios en 3D y mapas detallados.

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La novedad fue anunciada el 12 de junio de 2026 y marca la llegada del simulador a la versión online de Google Earth. Si bien esta función existe desde 2007 en la versión de escritorio, ahora ya no es necesario descargar ninguna aplicación para utilizarla.

La experiencia está orientada al entretenimiento y la exploración. Los usuarios pueden elegir un punto del planeta, despegar y recorrer ciudades, costas, montañas o monumentos emblemáticos desde una perspectiva aérea gracias al modelado tridimensional de Google Earth.

Según explica Google, el simulador no busca replicar con precisión la aviación profesional ni servir como herramienta de entrenamiento. En cambio, apuesta por una experiencia sencilla y accesible para cualquier persona interesada en descubrir el mundo desde el aire.

La plataforma transmite de forma dinámica imágenes de alta resolución y edificios en 3D mientras el usuario vuela. Por ese motivo, la calidad visual puede variar según la velocidad de la conexión a internet y el nivel de detalle disponible en cada región. Entre sus principales atractivos aparece la posibilidad de visitar virtualmente lugares conocidos o incluso sobrevolar la propia ciudad, observando calles, edificios y paisajes desde una perspectiva completamente diferente.

Cómo activar el simulador de vuelo de Google Earth

Para comenzar a utilizar la función del simulador de vuelo de Google hay que seguir estos pasos:

-Ingresar a Google Earth Web.

-Hacer clic en "Explorar Earth".

-Abrir el menú Herramientas.

-Seleccionar la opción "Simulador de vuelo".

-Elegir el punto de partida y comenzar a volar.

Google recomienda cambiar el mapa base de "Mapa" a "Satélite" para disfrutar imágenes fotorrealistas durante la experiencia.

Cuáles son los controles para pilotear el avión

Los comandos principales del simulador son:

-Flecha arriba: ascender.

-Flecha abajo: descender.

-Flecha izquierda: inclinar hacia la izquierda.

-Flecha derecha: inclinar hacia la derecha.

-Página arriba: acelerar.

-Página abajo: reducir la velocidad.

Además, se puede alternar entre controles de teclado y mouse haciendo clic dentro de la simulación.