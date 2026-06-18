jueves 18 de junio de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres
    • Tendencias

    Google lanzó un simulador de vuelo gratuito: cómo activarlo y sobrevolar tu ciudad preferida

    La función llegó a la versión web de Google Earth y permite sobrevolar ciudades, montañas, ríos y monumentos en 3D sin necesidad de instalar programas.

    18 de junio de 2026 - 11:52
    Google lanzó un simulador de vuelo gratuito de fácil acceso.&nbsp;

    Google lanzó un simulador de vuelo gratuito de fácil acceso. 

    NA - IA
    Así se ve el simulador de vuelo de Google.&nbsp;

    Así se ve el simulador de vuelo de Google. 

    NA - GOOGLE

    Google sumó una de las funciones más recordadas de Google Earth a su versión web y ahora cualquier usuario puede acceder a un simulador de vuelo gratuito directamente desde el navegador. La herramienta permite sobrevolar cualquier lugar del mundo utilizando imágenes satelitales, edificios en 3D y mapas detallados.

    Lee además
    Lionel Messi se quebró después del gol y reveló que atraviesa días difíciles.
    Tendencias

    Detrás del festejo: por qué Lionel Messi lloró después de marcar el primer gol en el Mundial
    El nuevo sistema de peajes “free flow” permite que los vehículos pasen sin detenerse ni bajar la velocidad. 
    Tendencias

    AUBASA confirmó la llegada de los peajes "free flow" a la Costa Atlántica: cómo son y dónde se instalarán

    La novedad fue anunciada el 12 de junio de 2026 y marca la llegada del simulador a la versión online de Google Earth. Si bien esta función existe desde 2007 en la versión de escritorio, ahora ya no es necesario descargar ninguna aplicación para utilizarla.

    La experiencia está orientada al entretenimiento y la exploración. Los usuarios pueden elegir un punto del planeta, despegar y recorrer ciudades, costas, montañas o monumentos emblemáticos desde una perspectiva aérea gracias al modelado tridimensional de Google Earth.

    Según explica Google, el simulador no busca replicar con precisión la aviación profesional ni servir como herramienta de entrenamiento. En cambio, apuesta por una experiencia sencilla y accesible para cualquier persona interesada en descubrir el mundo desde el aire.

    La plataforma transmite de forma dinámica imágenes de alta resolución y edificios en 3D mientras el usuario vuela. Por ese motivo, la calidad visual puede variar según la velocidad de la conexión a internet y el nivel de detalle disponible en cada región. Entre sus principales atractivos aparece la posibilidad de visitar virtualmente lugares conocidos o incluso sobrevolar la propia ciudad, observando calles, edificios y paisajes desde una perspectiva completamente diferente.

    Cómo activar el simulador de vuelo de Google Earth

    Para comenzar a utilizar la función del simulador de vuelo de Google hay que seguir estos pasos:

    -Ingresar a Google Earth Web.

    -Hacer clic en "Explorar Earth".

    -Abrir el menú Herramientas.

    -Seleccionar la opción "Simulador de vuelo".

    -Elegir el punto de partida y comenzar a volar.

    Google recomienda cambiar el mapa base de "Mapa" a "Satélite" para disfrutar imágenes fotorrealistas durante la experiencia.

    Cuáles son los controles para pilotear el avión

    Los comandos principales del simulador son:

    -Flecha arriba: ascender.

    -Flecha abajo: descender.

    -Flecha izquierda: inclinar hacia la izquierda.

    -Flecha derecha: inclinar hacia la derecha.

    -Página arriba: acelerar.

    -Página abajo: reducir la velocidad.

    Además, se puede alternar entre controles de teclado y mouse haciendo clic dentro de la simulación.

    Temas
    Seguí leyendo

    Detrás del festejo: por qué Lionel Messi lloró después de marcar el primer gol en el Mundial

    AUBASA confirmó la llegada de los peajes "free flow" a la Costa Atlántica: cómo son y dónde se instalarán

    Box Flash: Las estaciones de servicio podrían sumar mini hoteles para viajeros

    El youtuber argentino Gaspi y el cantante Oliver Tree murieron en el choque de helicópteros en Río de Janeiro

    Cómo las comunidades gaming están influyendo en tendencias de Apuestas Online

    DECILA: la apuesta de La Opinión para conectar oportunidades y potenciar el crecimiento de la comunidad

    La cultura de los juegos de estrategia: Por qué los geeks argentinos los adoptan

    Mobile betting mueve el mercado

    Islas Malvinas: cómo llegar, cuánto cuesta viajar desde Argentina y qué documentación piden

    Día de la Seguridad Vial: las 7 recomendaciones para reducir riesgos

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Incorporan nuevo equipamiento para fortalecer la formación técnica de estudiantes ramallenses.

    La Escuela Técnica N° 3 de Ramallo incorporó equipamiento para fortalecer la formación de sus estudiantes
    En la actualidad, la forma en que nos alimentamos está cobrando cada vez más importancia en términos de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente.

    18 de Junio: hoy es el Día de la Gastronomía Sostenible

    Esta fecha fue instituida en 2009 por el estadounidense Chris DeMay (fundador de una página de Facebook sobre esta comida) para homenajear a este plato milenario que se ha convertido en un ícono de la gastronomía mundial.

    Por qué se celebra el Día del Sushi cada 18 de junio y cuál es el origen de este plato

    Julia Riera mostró un buen nivel en Blois, donde logró dos victorias y llegó hasta los cuartos de final.

    Julia Riera se despidió en los cuartos de final en Blois

    La participación del nicoleño fue posible gracias al acompañamiento de familiares, amigos, instituciones, empresas y vecinos que colaboraron para reunir los fondos necesarios y concretar el viaje a Europa. 

    San Nicolás: Juampi Castet logró el bronce en el Mundial de Bulgaria y dejó a la ciudad en lo más alto