La crisis del Hospital San José suma un nuevo respaldo y crece la preocupación en el sector médico

Desde que se conoció el conflicto, hay más sombras que luces sobre la situación de Pediatría en el Hospital San José.

La crisis que atraviesa el área de Pediatría del Hospital San José sumó en las últimas horas un nuevo y significativo respaldo institucional. La Asociación Médica de Pergamino manifestó públicamente su adhesión al reclamo que desde hace más de un mes vienen realizando los profesionales del servicio, quienes denuncian una situación cada vez más difícil de sostener por la falta de recursos humanos, la sobrecarga laboral y las condiciones salariales.

A través de un comunicado difundido por su Comisión Directiva, la entidad expresó su acompañamiento a los médicos pediatras del principal centro de salud pública de la ciudad y la región, señalando que la problemática se ha tornado “insostenible” debido a la escasez de profesionales disponibles y a la insuficiente remuneración que reciben quienes desempeñan una tarea considerada estratégica dentro del sistema sanitario.

El pronunciamiento llega en un contexto de creciente preocupación por el funcionamiento de los servicios de Pediatría, Neonatología y Terapia Intensiva Pediátrica, áreas que desde principios de mayo vienen alertando sobre dificultades para cubrir guardias y sostener la atención con estándares adecuados de calidad y seguridad.

La situación había sido expuesta inicialmente por la Sociedad Argentina de Pediatría Filial Pergamino, que denunció jornadas sin cobertura suficiente y escenarios en los que un único profesional debía atender simultáneamente la guardia externa, los pacientes internados y las consultas de urgencia. Según remarcaron entonces, el Hospital San José constituye el único efector con capacidad de respuesta para internaciones y emergencias pediátricas en Pergamino y además recibe derivaciones de toda la Región Sanitaria IV.

Desde entonces, lejos de mostrar signos de resolución, el conflicto se profundizó. En las últimas semanas se registraron nuevas renuncias dentro del área, lo que incrementó la preocupación entre los profesionales y volvió a encender las alarmas respecto de la capacidad del sistema para afrontar la creciente demanda, especialmente en una época del año en la que suelen multiplicarse las consultas por patologías respiratorias infantiles.

Respaldo de la Asociación Médica de Pergamino

El respaldo de la Asociación Médica adquiere especial relevancia porque representa a una parte importante de la comunidad profesional local y porque confirma que la inquietud ya no se limita exclusivamente al ámbito pediátrico. Por el contrario, comienza a extenderse a distintos sectores de la medicina que observan con preocupación el deterioro de las condiciones laborales y las dificultades para incorporar nuevos especialistas al sistema público.

La entidad no solo acompañó el reclamo de los pediatras, sino que además dejó en evidencia que el problema excede una coyuntura puntual y responde a una combinación de factores estructurales que vienen afectando a la especialidad desde hace años. La falta de reemplazos, el desgaste profesional y las diferencias salariales respecto de otros ámbitos de trabajo aparecen entre las causas que explican la creciente dificultad para cubrir cargos y guardias.

Mientras tanto, la comunidad sigue con atención el desarrollo de una situación que impacta directamente sobre uno de los servicios más sensibles del sistema sanitario. Tanto la Sociedad Argentina de Pediatría como la Asociación Médica coinciden en que resulta indispensable encontrar respuestas urgentes que permitan garantizar la continuidad y calidad de la atención para niños, niñas y adolescentes de Pergamino y de toda la región.

Con este nuevo pronunciamiento, el reclamo gana volumen institucional y vuelve a colocar en el centro de la escena un problema que, lejos de resolverse, continúa acumulando señales de alarma. La preocupación ya no proviene solamente de quienes trabajan diariamente en las guardias y salas del Hospital San José, sino también de las entidades que representan a la profesión médica y que advierten que la crisis pediátrica requiere medidas concretas antes de que las consecuencias sean aún más difíciles de revertir.