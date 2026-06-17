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    • El oriundo de Arrecifes representa a la Argentina en el Mundial de Optimist en Marruecos

    Gino Pichetti de Arrecifes integra el seleccionado argentino que competirá en Tánger frente a 290 regatistas de 72 países en el Mundial de Optimist.

    17 de junio de 2026 - 12:34
    Para Gino es su segundo Mundial, ya que con sólo 14 años compitió el año pasado en el de Eslovenia.

    Para Gino es su segundo Mundial, ya que con sólo 14 años compitió el año pasado en el de Eslovenia.

    unoarrecifes.com

    El joven regatista Gino Pichetti vuelve a representar a la Argentina en una cita internacional de primer nivel. El deportista nacido en la ciudad de Arrecifes integra el equipo nacional que disputará el Campeonato Mundial de Optimist en Tánger, Marruecos, donde competirán casi 300 navegantes de todo el mundo.

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    Gino Pichetti vuelve a competir en un Mundial de vela

    Con apenas 15 años, Pichetti afronta su segunda experiencia mundialista. El año pasado participó del Campeonato Mundial de Optimist realizado en Eslovenia, sumando una valiosa experiencia internacional que hoy le permite llegar con mayor preparación a una de las competencias más exigentes de la disciplina.

    Su clasificación para esta edición fue producto de una destacada actuación en el circuito nacional, que lo ubicó entre los cinco mejores regatistas de Optimist de la Argentina.

    La selección argentina enfrentará a 72 países

    El equipo argentino competirá en Tánger junto a representantes de 72 naciones. En total serán 290 deportistas los que buscarán destacarse en una de las categorías formativas más importantes de la vela mundial.

    La ceremonia inaugural está prevista para el 19 de junio, mientras que las regatas comenzarán el día 20. El programa contempla 12 pruebas individuales que pondrán a prueba la capacidad técnica y estratégica de los participantes.

    Cómo será el Mundial de Optimist en Marruecos

    Además de la competencia individual, el torneo incluye el Campeonato por Equipos, una modalidad en la que los cinco representantes de cada país conforman una selección nacional para enfrentar a otras delegaciones.

    Las condiciones climáticas de Tánger aparecen como un escenario ideal para la práctica de la vela. Durante esta época del año predominan temperaturas cercanas a los 26 grados y vientos de entre 8 y 15 nudos, factores que prometen jornadas de intensa actividad en el agua.

    La presencia de Gino Pichetti en el certamen vuelve a poner en alto el nombre de Arrecifes y del deporte argentino en una competencia que reúne a las futuras figuras de la vela internacional.

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